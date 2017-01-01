Застолье и танцы: как евреи в Иерусалиме Пурим отмечали

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Радостные дети в разноцветных шляпах танцуют, пока взрослые поднимают бокалы, чтобы выпить за древний и самый веселый праздник у иудеев — Пурим.

Этот праздник учредили в память о спасении евреев, живших на территории Персидской империи, от истребления Аманом-амаликитянином, любимцем царя Артаксеркса.

Было это в V веке до нашей эры. Пурим отмечается 14 и 15 адара по иудейскому календарю. В этом году это 11 и 12 марта.

Гулянья в одном из старейших районов Иерусалима Меа Шеарим показывают, что ортодоксы умеют не только поститься, но и веселиться до упаду.

Джерело: BigPicture