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    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова

    • Сьогодні, 11:38
    • Розсилка

    Фотограф Алексей Клятов при помощи недорогого оборудования делает потрясающие макроснимки снежинок.

    Самое интересное в снежинках то, что среди них невозможно найти две одинаковые.

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    Такое разнообразие создается в природе благодаря тому, что на своем пути к земле кристаллы воды испытывают небольшие колебания температуры, которые по-разному отражаются на структуре каждого из них.

    Работы Алексея Клятова — отличный пример того, как любитель может сделать удивительные по технике и силе воздействия кадры. Фотограф выходит на свой собственный незастекленный балкон на последнем этаже, берет в руки самодельную камеру и создает фантастические макроснимки снежинок. 
    У него нет дорогого оборудования: фотоустановку Алексей собрал из частей старого фотоаппарата, досок, винтов и скотча. Снежинки он снимает иногда под углом на шерстяной ткани в естественном свете, но чаще — на стекле, просвечивая светодиодным фонариком с обратной стороны.

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    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова
    Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова


    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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