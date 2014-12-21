Застывшая красота: удивительные снежинки в объективе Алексея Клятова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф Алексей Клятов при помощи недорогого оборудования делает потрясающие макроснимки снежинок.

Самое интересное в снежинках то, что среди них невозможно найти две одинаковые.

Такое разнообразие создается в природе благодаря тому, что на своем пути к земле кристаллы воды испытывают небольшие колебания температуры, которые по-разному отражаются на структуре каждого из них.





Джерело: ФотоТелеграф