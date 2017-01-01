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    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса

    • Сьогодні, 17:29
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    Одни люди – оптимисты, другие – пессимисты, а третьи – реалисты.

    Иллюстратор Эдуардо Саллес, безусловно, реалист, и вы можете убедиться в этом, посмотрев его необычные работы.

    Эдуардо Саллес (Eduardo Salles) – художник-иллюстратор из Мехико.Эдуардо известен честными рисунками о современной жизни, обличающими лицемерие нашего современного общества. Цинично, очень правдиво и остроумно Эдуардо Саллес изображает жёсткую реальность нашей жизни без наивности и иллюзий.

    Мы публикуем самые яркие и смелые работы художника.

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    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
    Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса

    Джерело: cameralabs.org

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