Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса
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Одни люди – оптимисты, другие – пессимисты, а третьи – реалисты.
Иллюстратор Эдуардо Саллес, безусловно, реалист, и вы можете убедиться в этом, посмотрев его необычные работы.
Эдуардо Саллес (Eduardo Salles) – художник-иллюстратор из Мехико.Эдуардо известен честными рисунками о современной жизни, обличающими лицемерие нашего современного общества. Цинично, очень правдиво и остроумно Эдуардо Саллес изображает жёсткую реальность нашей жизни без наивности и иллюзий.
Мы публикуем самые яркие и смелые работы художника.
Джерело: cameralabs.org