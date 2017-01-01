Здоровый цинизм в правдивых иллюстрациях Эдуардо Саллеса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одни люди – оптимисты, другие – пессимисты, а третьи – реалисты.

Иллюстратор Эдуардо Саллес, безусловно, реалист, и вы можете убедиться в этом, посмотрев его необычные работы.

Эдуардо Саллес (Eduardo Salles) – художник-иллюстратор из Мехико.Эдуардо известен честными рисунками о современной жизни, обличающими лицемерие нашего современного общества. Цинично, очень правдиво и остроумно Эдуардо Саллес изображает жёсткую реальность нашей жизни без наивности и иллюзий.

Мы публикуем самые яркие и смелые работы художника.

Джерело: cameralabs.org