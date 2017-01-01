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    Зеленая помада: космический тренд 2017

    • Сьогодні, 11:52
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    Изумрудный оттенок зеленого включили в свои коллекции ведущие дома моды

    В макияже губ появился новый оригинальный тренд – помада зеленого цвета, пришедшая на смену темно-синему и неоновому фиолетовому.

    В этом году зеленый в абсолютном тренде – помимо того, что этот оттенок признали главным цветом 2017 года специалисты влиятельного Института цвета Pantone, его включили в свои коллекции ведущие Дома моды, а теперь в своих работах активно используют и лучшие визажисты планеты.

    Так, в Instagram бьютиголики, визажисты и просто модницы из разных стран мира публикуют свое видение трендового макияжа губ, в котором главным оттенков выступает зеленый – от светлого сочного до темного глубокого.

    Стоит признать, новый тренд смотрится в макияже губ довольно необычно, однако, чего не сделаешь ради моды.

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    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017
    Зеленая помада: космический тренд 2017

    Джерело: beauty.ua

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