Зеленый цвет в интерьере - новый модный тренд 2017 года

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На смену темно-синему цвету, который был популярен в 2016, в этом году приходит зеленый

Он вызывает положительные эмоции и ассоциации. Например, с лесом, свежими листьями, яркой травой или изумрудом. В дизайне этот цвет создает атмосферой релакса и умиротворения.

У него есть несколько десятков оттенков: лайм, зеленый чай, спаржа, ярко-зеленый, камуфляжный, болотная зелень, цвет папоротника, исламский зеленый, персидский зеленый, цвет мха, оливковый, серо-зеленый и многие другие. Большую комнату стоит оформить в темно-зеленый цвет, а для малой подойдут светлые оттенки.

Зеленый - это универсальный цвет, который хорошо сочетается с любым цветом. Его можно выбрать для кухни, гостиной, спальни или детской.

В спальне этот цвет способствует уменьшению кровяного давления, повышает работоспособность, избавляет от бессонницы и тревожного сна.

В кухне уместен тем, что притупляет аппетит.

Для детской комнаты идеальным станет сочетание зеленого, желтого и оранжевого цветов.

Для рабочего кабинета лучше всего выбирать изумрудный или темно-зеленый оттенки. Они способствуют максимальной концентрации внимания.

Зелеными деталями создается атмосфера свежести. Главное, чтобы их не было слишком много. Это могут быть зеленые абажуры на лампах, декоративные подушки, вазы и горшки с комнатными растениями, а также картины и фотографии.

Джерело: Gazeta.ua