Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стилисты воплощают самые невероятные идеи, предлагая универсальные решения на каждый день

Современная ногтевая индустрия с каждым новым сезоном предлагает интересные и оригинальные инструменты для создания красивого и стильного дизайна. Трендом последних показов стал маникюр с втиркой.

Стилисты воплощают самые невероятные идеи, предлагая универсальные решения на каждый день и для изысканных нарядных луков. Еще несколько лет назад модницы не переставали экспериментировать с всевозможными блестками и блестящими лаками, чтобы придать своим ногтям безупречного сияния.

Однако в каждом методе находились свои изъяны – шершавая поверхность, слишком толстый слой, недлительная носка и прочее.

На сегодняшний день стилисты нашли идеальное решение, которое исключило все возможные недостатки – маникюр-втирка блестками.

Джерело: telegraf.com.ua