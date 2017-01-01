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    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона

    • Сьогодні, 10:49
    • Розсилка

    Стилисты воплощают самые невероятные идеи, предлагая универсальные решения на каждый день

    Современная ногтевая индустрия с каждым новым сезоном предлагает интересные и оригинальные инструменты для создания красивого и стильного дизайна. Трендом последних показов стал маникюр с втиркой.

    Стилисты воплощают самые невероятные идеи, предлагая универсальные решения на каждый день и для изысканных нарядных луков. Еще несколько лет назад модницы не переставали экспериментировать с всевозможными блестками и блестящими лаками, чтобы придать своим ногтям безупречного сияния.

    Однако в каждом методе находились свои изъяны – шершавая поверхность, слишком толстый слой, недлительная носка и прочее.

    На сегодняшний день стилисты нашли идеальное решение, которое исключило все возможные недостатки – маникюр-втирка блестками.

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    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона
    Зеркальный маникюр - новый тренд весеннего сезона

    Джерело: telegraf.com.ua

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