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    Жареная ослятина, Элизабет Тейлор, коньяк и еще семь вещей, которые любил Ким Чен Ир

    • Сьогодні, 08:13
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    16 февраля 1941 года (или, согласно официальной биографии, 1942-го) родился корейский государственный, партийный и военный деятель Ким Чен Ир.

    Лидера государства называли Отцом народа, Железным полководцем, Центром нации. Его день рождения по решению политбюро ЦК Трудовой партии стал национальным праздником — Днем сияющей звезды.

    Ким Чен Ир неоднократно занимал первую позицию в антирейтинге худших диктаторов мира, ежегодно создаваемом американским журналом Parade на основе информации правозащитных организаций.

    Что заставляло таинственного лидера Северной Кореи улыбнуться? Предлагаем вашему вниманию 10 любимых вещей Ким Чен Ира — от достойных уважения до немыслимых.

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    Стильная обувь на платформе Рост лидера Северной Кореи был всего 1,57 м, поэтому он носил обувь на платформе, которая прибавляла его росту дополнительные 10 см. А с помощью прически в стиле Элвиса Пресли он был выше многих женщин и детей.
    Гигантские кролики У Кима была бредовая идея, что выращивание гигантских кроликов поможет его народу справиться с голодом. В 2006 году он связался с Карлом Смолински, ведущим животноводом из Германии, чтобы получить десяток огромных кроликов. Смолински сказал, что пытался отговорить Кима от этой идеи, ведь каждый кролик требует огромного количества моркови и картофеля, а в обмен даст всего 6 кг мяса. Но Ким все равно заказал мохнатых друзей, и их подавали на праздновании одного из его дней рождения.
    Элизабет Тейлор покорила мир своей красотой и культовым стилем, и лидер Северной Кореи (кстати, фанат кино) не смог устоять перед ней. Это была его любимая актриса.
    Режиссер Син Сан Ок и Рэмбо Киноман Ким обожал фильмы и считал, что они могут формировать мировоззрение человека. И чтобы сделать это, он похитил южнокорейского кинорежиссера Син Сан Ока в 1978 году. Син годами снимал фильмы для Ким Чен Ира, прежде чем сбежал во время поездки в Вену в середине 80-х. Ким также любил американские фильмы, в частности «Рэмбо» и «Пятница, 13-е», и собрал коллекцию из более чем 20 000 фильмов. Среди его любимых были фильмы о Джеймсе Бонде, хотя говорят, что Северная Корея в фильме «Умри, но не сейчас» привела Кима в бешенство.
    Лобстер из специальной цистерны в поезде Как и многие любимые вещи Ким Чен Ира, лобстеры были недоступны для большинства жителей Северной Кореи. Но Ким ел их очень часто. В его построенном японцами бронированном поезде было две цистерны с лобстерами, а если они заканчивались, их доставляли снова и снова.
    Жареная ослятина В 2001 году Ким отправился на поезде в Москву. По словам путешествовавшего с ним русского посла, в меню лидера каждый день был жареный осел. Посол также сообщал, что Ким ел его серебряными палочками.
    Политическое очарование Билла Клинтона распространилось даже до Пхеньяна. Бывшему президенту США удалось убедить Кима оставить свою ядерную программу, по крайней мере ненадолго, в обмен на помощь продовольствием. Конечно, мирные отношения между двумя странами продлились недолго, но власть Клинтона над Кимом умерла не окончательно. В 2009 году Клинтон организовал освобождение журналистов Лоры Линг и Ены Ли из тюрьмы в Северной Корее. Как ему удалось убедить диктатора? Несколько десятилетий назад, когда умер отец Кима, Клинтон был первым, кто успокоил скорбящего сына. Видимо, Ким не забыл это.
    Только представьте: Ким Чен Ир в своем брючном костюме цвета хаки в обуви на платформе сидит дома и смеется над мультиком о Даффи Даке. Это кажется нереальным, но Ким был большим поклонником Даффи Дака. У него была не только полная коллекция мультфильмов про черного утенка, но и различные вещи с его символикой.
    Когда Ким Чен Иру нужно было согреться долгими холодными вечерами, он находил спасение в бутылке Hennessy. Диктатор действительно любил этот коньяк: Ким был одним из лучших клиентов Hennessy. Он тратил на любимый напиток до 800 000 долларов в год, прежде чем доктора запретили ему пить его в 1999 году.
    Прощай, Hennessy, здравствуй, красное вино! Тот факт, что доктора сказали Киму бросить пить коньяк, не остановил его от распития алкогольных напитков. Он переключился на редкие вина из Бордо и Бургундии. В итоге в его винном погребе собралось более 10 000 бутылок. Но в 2003 году газеты сообщали, что Киму пришлось сократить потребление вина всего до полбутылки за вечер.
    Жареная ослятина, Элизабет Тейлор, коньяк и еще семь вещей, которые любил Ким Чен Ир

    Джерело: BigPicture
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