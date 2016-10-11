Жареная ослятина, Элизабет Тейлор, коньяк и еще семь вещей, которые любил Ким Чен Ир



Розсилка ВІДПРАВИТИ

16 февраля 1941 года (или, согласно официальной биографии, 1942-го) родился корейский государственный, партийный и военный деятель Ким Чен Ир.

Лидера государства называли Отцом народа, Железным полководцем, Центром нации. Его день рождения по решению политбюро ЦК Трудовой партии стал национальным праздником — Днем сияющей звезды.

Ким Чен Ир неоднократно занимал первую позицию в антирейтинге худших диктаторов мира, ежегодно создаваемом американским журналом Parade на основе информации правозащитных организаций.

Что заставляло таинственного лидера Северной Кореи улыбнуться? Предлагаем вашему вниманию 10 любимых вещей Ким Чен Ира — от достойных уважения до немыслимых.