Женщина с ружьем. Фото сексуальной модели из Техаса, обожающей охоту

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Первая жертва охотницы - дикий кабан. Застрелила его в 14 лет

25-летняя Кристен Отте из штата Техас, США, ведет двойную жизнь. С одной стороны она профессиональная модель, с другой - охотник на диких животных и таксидермистка. Свои трофеи и достижения выставляет на собственную страницу в соцсети Instagram. У нее 11 тыс. подписчиков.

Фото с убитым животными публикует с хэштегом #girlsthathunt ( «девушки, которые охотятся») и #girlswithguns ( «девушки с оружием»).

Кристен снималась для модного журнала Glamour и участвовала в показах на Недели моды в Нью-Йорке.

Первая жертва охотницы - дикий кабан. Застрелила его в 14 лет.

«Я обожаю охотиться потому что, во-первых, ты путешествуешь везде, так как животные есть везде. Затем, после того как я их застрелю, я делаю из них чучела, - рассказывает Кристен Отте. - Мне нравится, что модельная работа очень отличается от моей повседневной жизни. Знаете, когда люди узнают, что я таксидермистка и модель, они потрясены».