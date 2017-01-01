Женский бодибилдинг: красота или издевательство над своим телом?
- Сьогодні, 14:08
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Что это: вид спорта или издевательство над своим телом?
Бодибилдинг - один из самых противоречивых видов спорта.
Для женщин бодибилдинг - и вовсе диковинка.
Тем не менее, этому неженскому виду спорта посвятили свою жизнь множество представительниц прекрасной половины человечества, что не перестает вызывать дискуссии и удивление.
Что это: вид спорта или издевательство над своим телом; красота или уродство?
Вероятно, на этот вопрос невозможно найти однозначный ответ, но для этих женщин бодибилдинг стал чем-то большим, чем просто спортом. Некоторым из них он даже помог пережить трудные периоды в их жизни.
Какова она - мускулистая женская красота?
Джерело: telegraf.com.ua