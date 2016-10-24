Женственная и сексуальная: 50-летняя Сальма Хайек снялась в фотосессии для глянца



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сальма Хайек в последнее время все реже балует Голливуд своим вниманием, однако по-прежнему остается в центре внимания: актриса снялась в фотосессии для апрельского номера мексиканской версии Harper’s Bazaar.

В 2017 году Сальма Хайек «реабилитировалась» за временное отсутствие на большом экране и появится сразу в трех новых проектах. Самый интересный из них – «Телохранитель киллера», объединивший по-настоящему звездный каст: помимо Хайек, в боевике снялись Райан Рейнольдс, Гэри Олдман, Сэмюэл Л. Джексон.

Премьера «Телохранителя киллера» в кинотеатрах намечена на август 2017.

Ну а пока, поклонники могут насладится новой фотосессией актрисы.









Джерело: popcornnews