Жестокая реальность: фотограф показал, как живут австралийские аборигены

В декабре в парижской школе изобразительного искусства Gobelins L’École de L’Image проходил фестиваль фотографии, на котором был представлен проект This Is My Country («Это моя страна») фотографа Ingetje Tadros.

Фотопроект, сочетающий в себе элементы документалистики и художественной фотографии, рассказывает о жизни австралийских аборигенов, которая выглядит совсем не радужно, несмотря социальную и экономическую развитость Австралии.

Джерело: ФотоТелеграф