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    Жестокая реальность: фотограф показал, как живут австралийские аборигены

    • Сьогодні, 06:18
    • Розсилка

    В декабре в парижской школе изобразительного искусства Gobelins L’École de L’Image проходил фестиваль фотографии, на котором был представлен проект This Is My Country («Это моя страна») фотографа Ingetje Tadros.

     Фотопроект, сочетающий в себе элементы документалистики и художественной фотографии, рассказывает о жизни австралийских аборигенов, которая выглядит совсем не радужно, несмотря социальную и экономическую развитость Австралии.

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    Жестокая реальность: фотограф показал, как живут австралийские аборигены
    Жестокая реальность: фотограф показал, как живут австралийские аборигены
    Жестокая реальность: фотограф показал, как живут австралийские аборигены
    Жестокая реальность: фотограф показал, как живут австралийские аборигены
    Жестокая реальность: фотограф показал, как живут австралийские аборигены
    Жестокая реальность: фотограф показал, как живут австралийские аборигены
    Жестокая реальность: фотограф показал, как живут австралийские аборигены

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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