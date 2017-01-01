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    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна

    • Сьогодні, 10:44
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    Курт Кобейн
    Курт Кобейн

    20 февраля могло бы исполниться 50 лет одному из величайших музыкантов ХХ века, лидеру группы Nirvana Курту Кобейну

    Кто бы мог подумать, что скромный сутулый подросток из небольшого городка Абердина на севере США станет причиной последнего большого взрыва в современной музыке. Разумеется, прорыв случился не сразу. Группа собралась в конце 80-х и поначалу не слишком выделялась на фоне зарождающейся волны нойз-рока и гранжа. Однако в 1991-м вышел альбом «Nevermind», и мир уже никогда не был прежним.

    По словам самого Курта, его задачей было смешать абсолютный поп, битловский мелодизм с экстремальным панком. Именно таковы были его песни, ставшие гимнами для поколения потерянных подростков начала 90-х и по-прежнему звучащие актуально. Он же стал и последним трагическим героем в истории рок-музыки — самоубийство Кобейна в 1994-м подвело черту под чередой последователей принципа «живи быстро, умри молодым», а последними словами в его предсмертной записке были «лучше сгореть, чем угаснуть».

    В честь годовщины со дня рождения музыканта публикуем редкие фотографии Курта Кобейна и группы Nirvana.

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    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Курт играет на гитаре своей дочери Фрэнсис Бин Кобейн
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Во время турне по Европе, 1989 год
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Свадьба Курта и Кортни, 1992 год
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Во время записи видеоклипа на песню «Come As You Are», 1992 год
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна
    Живи быстро, умри молодым. Редкие фото лидера легендарной Nirvana Курта Кобейна

    Джерело: Газета.Ру
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