Живописная деревня на воде: фотографии самой необычной достопримечательности Венгрии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Живописные домики на сваях посреди водной глади выглядят, словно райское местечко где-то вдали от цивилизации.

На самом деле эти очаровательные снимки были сделаны в Венгрии на побережье озера Бокоди. Озеро это искусственное, но от этого его красота не менее пленительна для туристов.

Озеро Бокоди было построено в 1961 году для нужд местной электростанции. Водный резервуар необходим для исправной работы оборудования. Вода в озере практически никогда не замерзала, пока работала электростанция, даже если температура воздуха существенно понижалась. Из-за этого даже зимой в крохотные домики любили приезжать рыболовы. Летом же отдыхающие с удовольствием проводят здесь отпуск, наслаждаясь общением с природой.

Место выглядит очень романтично: дощатые дорожки ведут к разноцветным домикам. Долгое время в этом благословенном поселке на воде жили только местные жители, но в 2013 году снимки озера Бокоди попали в сеть, и тут же сюда стали съезжаться любители отдыха на природе. Кстати, добраться до озера несложно: оно находится всего в 80 км от Будапешта.