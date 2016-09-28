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    Жизнь Фредди Меркьюри: опубликованы редкие снимки из личных архивов

    • Сьогодні, 07:10
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    В 2016 году мир праздновал 70-летие со дня рождения Фредди Меркьюри.

    Но сегодня дико представить его стариком. Для большинства он так и останется вечно молодым. 

    Мало кто знает, но певец ушел из жизни непонятым и одиноким, хотя  его песни пели миллионы, а за билетами на концерты стояли километровые очереди.  Вплоть до последних дней жизни музыкант отрицал все слухи относительно своего здоровья. О его страшном диагнозе знали только близкие люди.

    В нашей фотоподборке собраны самые интересные и необычные факты и редкие фото, которые открывают завесу над жизнью Меркьюри.

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    Фредди в 17 лет эмигрировал из Занзибара, когда в 1964 там разразилась революция.
    Члены первой музыкальной группы, сколоченной Меркьюри. Ланкастер, 23 августа 1969 года.
    Певец интересовался многими вещами: балетом, театром, оперой. Отовсюду он брал что-то свое.
    Выступление в 1970 году.
    8 декабря 1984 года. Queen выступают в Гаагском Здании Конгрессов.
    Интересно, что логотип Queen разработал сам Меркьюри. На нем знаки зодиака всех членов группы: два Льва (Джона Дикона и Роджера Тейлора), краб — Рак Брайана Мэя и феи (знак Девы самого Меркьюри).
    Август 1979 года. Хореографическая тренировка для концерта.
    Сборный альбом всех хитов группы на сегодня остается самым продаваемым в Британии, обойдя в этом даже “битлов” и Адель…
    В прощальной записке Курт Кобейн напишет, что восхищается Меркьюри и завидует ему, потому что “его любила и обожала толпа и он купался в этой любви”.
    Выступление в Нью-Йорке, в комплексе Мэдисон-сквер-гарден, 30 сентября 1980 года.
    За свою карьеру Меркьюри в составе «Queen» дал более 700 концертов.
    С актрисой Джейн Сеймур на благотворительном мероприятии Fashion Aid 5 ноября 1985 года.
    Тримминг известных усов певца в 1982.
    Несмотря на то, что Фредди Меркьюри писал песни, становившиеся хитами, в нотной грамоте он разбирался плохо.
    Больше всего на свете певец любил кошек.
    Он ушёл из жизни 24 ноября 1991 года, через 24 часа после того, как весь мир узнал, что у артиста СПИД…
    Жизнь Фредди Меркьюри: опубликованы редкие снимки из личных архивов

    Джерело: Маркетиум

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