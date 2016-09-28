Жизнь Фредди Меркьюри: опубликованы редкие снимки из личных архивов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2016 году мир праздновал 70-летие со дня рождения Фредди Меркьюри.

Но сегодня дико представить его стариком. Для большинства он так и останется вечно молодым.

Мало кто знает, но певец ушел из жизни непонятым и одиноким, хотя его песни пели миллионы, а за билетами на концерты стояли километровые очереди. Вплоть до последних дней жизни музыкант отрицал все слухи относительно своего здоровья. О его страшном диагнозе знали только близкие люди.

В нашей фотоподборке собраны самые интересные и необычные факты и редкие фото, которые открывают завесу над жизнью Меркьюри.

Джерело: Маркетиум