Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли

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Подборка фото города, в котором невероятно трудно жить

В столице Филиппин городе Маниле живет 17 миллионов человек. Над окрестностями города возвышаются горы, но только полюбоваться ими не получится – это горы мусора.

Запах ядовитых испарений и гнилья висит в воздухе, свалки наступают на городские районы. И кажется, весь город и его жители подчинён именно им.

Впрочем, на пределами Манилы всё по-другому. Филиппины входят в 25 восхитительных мест на Земле, в существование которых трудно поверить.

Джерело: Культурология