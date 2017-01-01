Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
- Сьогодні, 10:36
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Розсилка
Подборка фото города, в котором невероятно трудно жить
В столице Филиппин городе Маниле живет 17 миллионов человек. Над окрестностями города возвышаются горы, но только полюбоваться ими не получится – это горы мусора.
Запах ядовитых испарений и гнилья висит в воздухе, свалки наступают на городские районы. И кажется, весь город и его жители подчинён именно им.
Впрочем, на пределами Манилы всё по-другому. Филиппины входят в 25 восхитительных мест на Земле, в существование которых трудно поверить.
Джерело: Культурология