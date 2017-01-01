  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли

    • Сьогодні, 10:36
    • Розсилка

    Подборка фото города, в котором невероятно трудно жить

    В столице Филиппин городе Маниле живет 17 миллионов человек. Над окрестностями города возвышаются горы, но только полюбоваться ими не получится – это горы мусора.

    Запах ядовитых испарений и гнилья висит в воздухе, свалки наступают на городские районы. И кажется, весь город и его жители подчинён именно им. 

    Впрочем, на пределами Манилы всё по-другому. Филиппины входят в 25 восхитительных мест на Земле, в существование которых трудно поверить. 

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли
    Жизнь в Маниле: 15 фотографий о жизни людей в самом густонаселенном городе Земли

    Джерело: Культурология

    Читайте також
    фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ