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    Жизнь в танце: концептуальные фотографии балетных танцоров от Рейчел Невилл

    • Сьогодні, 07:22
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    Рейчел Невилл – фотограф из Нью-Йорка.

    Рейчел и сама танцевала в балете в своё время, но травма колена разрушила все ее мечты. После того. как ей пришлось бросить танцы, Рейчел занялась съемкой человека в движении.

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    По словам фотографа Рейчел Невилл, ей безумно нравятся эксперименты с движениями.

    А результатом таких экспериментов стал концептуальный цикл фотографий, посвящённый танцу и движениям.

    Главные акценты в этих снимках фотограф Рейчел Невилл расставила на выразительных движениях, которые сами по себе являются интересным повествованием.

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    «Импрессия»
    «Грация»
    «Отчаянная любовь»
    «Необычный элемент»
    «Изменение»
    «Красное и черное»
    «Имитация жизни»
    «Изящество»
    «Скульптура в серебре»
    «Движение»
    «Центр шторма»
    «Моя история»
    Вызов принят»
    «Отречение»
    «Неудержимая смелость»
    «Стильная гибкость»
    «Стремление к свету»
    «Язык движения»
    «Начало»
    «Жесткое решение»
    «Одиночество в тени»
    «Чувственность»
    Жизнь в танце: концептуальные фотографии балетных танцоров от Рейчел Невилл

    Джерело: Культурология

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