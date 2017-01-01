Жизнь в танце: концептуальные фотографии балетных танцоров от Рейчел Невилл
- Сьогодні, 07:22
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Рейчел Невилл – фотограф из Нью-Йорка.
Рейчел и сама танцевала в балете в своё время, но травма колена разрушила все ее мечты. После того. как ей пришлось бросить танцы, Рейчел занялась съемкой человека в движении.
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По словам фотографа Рейчел Невилл, ей безумно нравятся эксперименты с движениями.
А результатом таких экспериментов стал концептуальный цикл фотографий, посвящённый танцу и движениям.
Главные акценты в этих снимках фотограф Рейчел Невилл расставила на выразительных движениях, которые сами по себе являются интересным повествованием.
Джерело: Культурология