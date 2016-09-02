Зима, весна, лето, осень: определяем свой цветотип

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Правильно подобрав свой цветотип, можно выглядеть на несколько лет моложе

Каждая из нас имеет свои цветовые предпочтения. Очень часто мы выбираем определенный цвет, потому что любим его, или же он просто сейчас соответствует тенденциями в моде.

Однако неправильно подобранный цвет может очень негативно повлиять на внешний вид. Лицо может неожиданно выглядеть бледным, лишенным блеска, без выражения. Кроме того, неправильно подобранный цвет может даже добавить несколько лет, а ведь каждая женщина стремится любой ценой достичь обратного эффекта. Но если правильно подобрать цветовую гамму, можно очень эффектно подчеркнуть свою красоту. Лицо будет казаться моложе, а глаза будут блестеть.

Типы красоты

В анализе цветовой гаммы, различают четыре основных типа красоты:

две холодные : зима и лето,

: зима и лето, две теплые: весна и осень.

Посмотрите, какой тип красоты подходит вам лучше всего, а какой стоит избегать. Помните, такой анализ нужно выполнять без макияжа и учитывать натуральный цвет волос.

Весна

Мисс весна имеет теплый цвет кожи с нежным, золотистым, персиковым оттенком. Цвет глаз: синий, зеленый, бирюзовый, цвет шампанского, светло-коричневый. Волосы от более светлого блонда до светло-коричневого, но всегда с теплым золотистым или рыжеватым блеском. Могут быть веснушки. Губы имеют красноватый оттенок.

Для этого типа красоты подходит одежда и аксессуары в зеленом, желтом, оранжевом и бежевом цвете.

Яркой представительницей этого типа является известная актриса, Джулия Робертс.

Лето

Мисс лето имеет фарфоровую кожу с прохладным нежно-розовым оттенком. Волосы чаще всего темно-коричневого цвета или же блонда. Глаза синие, серые или коричневые с пепельным ободком. Губы имеют нежный розовый оттенок.

Если у вас есть этот тип красоты, то стоит выбирать следующие цвета: светло-зеленый, белый, розовый.

Всемирно известная фотомодель Клаудия Шиффер - представительница летнего типа красоты.

Осень

Горячая леди осень порадует нас персиковой кожей, иногда немного бледной. Имеет склонность к рыжим или светло-коричневым веснушкам. Волосы всегда с золотистым блеском. Чаще всего цвет волос рыжий, каштановый или медный. Глаза, блестящие, с очень интенсивным коричневым, зеленым, янтарным, светло-голубым и стальным цветом. Люди с таким типом красоты плохо переносят солнечные ванны, как правило, при загаре приобретают красный оттенок. Ярко красные губы.

Как актриса Сьюзан Сарандон, осенние дамы должны выбирать следующие цвета: золотой, коричневый, желтый.

Зима

Морозная леди зима имеет очень светлую, фарфоровую красоту. Является наиболее контрастным цветотипом. Имеет холодный оливковый оттенок кожи, а брови и ресницы очень темные. Волосы, так же как и глаза, в темных оттенках, чаще всего темно-коричневые, с темно синим или пепельным блеском. Глаза зеленые, коричневые, карие, голубые, блестят интенсивным блеском. Губы окрашены в красный цвет. Люди с таким типом красоты быстро загорают в красивый оливково-коричневый цвет.

Если вы представляете именно такой тип красоты, то стоит выбирать цвета: белый, черный, серый.

Актриса Меган Фокс достойно представляет зимний тип красоты.

Источник: kobietawielepiej.pl

Перевела: Зоряна Вареня