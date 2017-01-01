Знаменитая модель plus-size примерила на себя образ «Спасателей Малибу»

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Рекламная кампания доказывает, что купальники может носить каждая девушка

Бренд в новой рекламной кампании под названием Summer is Here доказывает, что купальники предназначены для всех без исключения. Дизайнеры решили отдать должное культовым красным купальникам из сериала «Спасатели Малибу». Почувствовать себя немного Памелой Андерсон удалось супермодели Ники Тейлор, популярной в 90-х, танцовщице и певице Таяне Тейлор и модели размера «плюс» Эшли Грэм.

Swimsuit For All, нарядив красоток в одинаковые модели купальников, сделали громкое заявление: «Женщина, независимо от размера, возраста и расы, выглядит прекрасно». И рекламная кампания отличное тому подтверждение.

Эшли Грэм, которая не только стала героиней кампейна, но и приняла участие в разработке дизайна, призналась, что «с Таяной и Ники было очень весело сниматься вместе, а водные мотоциклы – это вообще взрыв».

Но особенно волнительной оказалась съемка для Ники Тейлор: «Последний раз я снималась в купальнике в 90-х, поэтому немного нервничала. У меня четверо детей, я давно отошла от дел и, к тому же, перенесла серьезную операцию, поэтому не думала, что еще появлюсь в подобной фотосессии. А потом решила, что стоит попробовать, и это был невероятный опыт».