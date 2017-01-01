Знаменитости в объективе культового фотографа Марка Селиджера

Фотограф Марк Селиджер всегда неординарно подходит к фотопортретам, он создает невероятно выразительными и запоминающиеся кадры. Его работам свойственна театральность, каждая из фотографий — это отдельная неповторимая легенда и уникальное воплощение задуманного. Можно смело сказать, что если вы никогда не работали с Марком Селиджером, то вы не являетесь мировой знаменитостью. В объективе его камеры побывали Джонни Депп, Аль Пачино, Ленни Кравиц, Ума Турман, Дрю Бэрримор, Наоми Уоттс, Линдси Лохан, Жизель Бундхен, Катрин Денев, Фаррелл Уильямс, Том Хэнкс, Пол Маккартни, Леонардо ДиКаприо, Барак Обама, Дженнифер Лоуренс и другие крупнейшие звезды.