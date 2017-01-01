Знаменитости в объективе культового фотографа Марка Селиджера
- Сьогодні, 15:26
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Марк Селиджер - автор самых неординарных портретов и фотосессий со знаменитостями.
Марк Селиджер (Mark Seliger) родился в 1959 году в Амарилло, штат Техас. Будущий фотограф прожил там со своими родителями, двумя старшими братьями и младшей сестрой до 1964 года, после чего семья переехала в Хьюстон. Там он окончил Высшую школу актерского мастерства и изобразительных искусств, а затем Университет Восточного Техаса, где серьезно увлекся документальной фотографией.
В 1984 году Селиджер переехал в Нью-Йорк. Марк Селиджер получил известность во многом благодаря фотопортретам знаменитостей. Более десяти лет он был ведущим фотографом журнала Rolling Stone - Марк принимал самое активное участие в создании рекламных компаний и обложек для музыкальных альбомов знаменитостей. За время работы на Rolling Stone Селиджер снял более 125 обложек.
Фотограф Марк Селиджер всегда неординарно подходит к фотопортретам, он создает невероятно выразительными и запоминающиеся кадры. Его работам свойственна театральность, каждая из фотографий — это отдельная неповторимая легенда и уникальное воплощение задуманного. Можно смело сказать, что если вы никогда не работали с Марком Селиджером, то вы не являетесь мировой знаменитостью. В объективе его камеры побывали Джонни Депп, Аль Пачино, Ленни Кравиц, Ума Турман, Дрю Бэрримор, Наоми Уоттс, Линдси Лохан, Жизель Бундхен, Катрин Денев, Фаррелл Уильямс, Том Хэнкс, Пол Маккартни, Леонардо ДиКаприо, Барак Обама, Дженнифер Лоуренс и другие крупнейшие звезды.
Джерело: trendspace.ru