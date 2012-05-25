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    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи

    • Вчора, 16:40
    • Розсилка

    В Буковеле уже в шестой раз состоялся всеукраинский детский турнир по горнолыжному спорту под названием «Кубок Яны Клочковой».

    Главной целью турнира является привлечение детей к спорту, здоровому образу жизни и воспитание будущих олимпийских чемпионов с раннего детства.

    Победителем соревнований стал шестилетний Андриан Рой. Об этом сообщила олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, которая и вручила победителю Кубок.

    «Были и слезы, и разочарования, но маленький заядлый лыжник не сдался и поставил себе цель – победить! Андриан не просто бредил Кубком, но и упорно тренировался в течение года и получил заветный приз! Поздравляем победителя и всех участников наших соревнований, которые получили медали, дипломы и призы!» – написала Яна Клочкова на своей официальной страничке в соцсети.

    Она также отметила, что молодых лыжников Украины поздравила самая маленькая писательница Украины София Шлинчак, которая подарила победителям свою книгу «Надзвичайні пригоди Кохи, Айка та Дзю!».

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    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи
    «Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи

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