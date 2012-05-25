«Золотая рыбка Украины» Яна Клочкова променяла плавание на лыжи

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В Буковеле уже в шестой раз состоялся всеукраинский детский турнир по горнолыжному спорту под названием «Кубок Яны Клочковой».

Главной целью турнира является привлечение детей к спорту, здоровому образу жизни и воспитание будущих олимпийских чемпионов с раннего детства.

Победителем соревнований стал шестилетний Андриан Рой. Об этом сообщила олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, которая и вручила победителю Кубок.

«Были и слезы, и разочарования, но маленький заядлый лыжник не сдался и поставил себе цель – победить! Андриан не просто бредил Кубком, но и упорно тренировался в течение года и получил заветный приз! Поздравляем победителя и всех участников наших соревнований, которые получили медали, дипломы и призы!» – написала Яна Клочкова на своей официальной страничке в соцсети.

Она также отметила, что молодых лыжников Украины поздравила самая маленькая писательница Украины София Шлинчак, которая подарила победителям свою книгу «Надзвичайні пригоди Кохи, Айка та Дзю!».