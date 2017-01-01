Золотые девочки. Чем живут и интересуются наследницы Ющенко, Кличко, Кириленко

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Доминика Ющенко в образе «Красной шапочки»

Громкие фамилии этих девочек привлекают внимание тысяч украинцев.

Чем занимаются наследницы знаменитых украинских семей, и в какие суммы обходятся их учеба и развлечения родителям

Доминика Ющенко

Имя старшей внучки экс-президента Украины Виктора Ющенко - Доминики Гончар, громко прозвучало в украинской прессе три года назад, когда девочке было всего 13 лет. Уже тогда о дочери Виталины Ющенко узнали как о достаточно избалованном подростке. Девочке разрешали носить облегающие наряды, посещать самые дорогие заведения столицы и даже попробовать себя на сцене в роли певицы.

Последней каплей в публичной жизни Доминики стало видео, на котором девочка развлекается со своей тетей Софией. После того, как СМИ опубликовали этот ролик, Доминика удалила свой аккаунт в социальной сети и ограничила круг общения. Спустя некоторое время Доминика Ющенко снова начала вести страницу в инстаграм, но теперь в этой девушке с трудом можно разглядеть ребенка, который когда-то активно демонстрировал свою шикарную жизнь публике. То ли в результате работы с фотошопом, то ли после ряда хирургических вмешательств, но у внучки экс-президента заметно изменилась форма губ и носа.

На одном из опубликованных фото девушка путешествует с семьей чартерным рейсом, а рядом в ее компании можно разглядеть экс-губернатора киевской области Веру Ульянченко.

Доминика Ющенко, Андерй Ющенко и Вера Ульянченко на борту самолета

Также Доминика Ющенко выставляет фотографии роскошных букетов, путешествий по Италии и частных яхт Монте-Карло. Девушке нравится позировать в автомобиле марки Bentley. Минимальная стоимость машины этого бренда примерно 340тыс. долларов.

Анастасия Розенко

Анастасия Розенко - 18-летняя дочь вице-премьер министра Украины Павла Розенко. В 2016 году девушка закончила свое обучение в гуманитарном лицее при КНУ им. Т. Г. Шевченко и поступила на контракт в Киевский институт международных отношений.

Кристина Брыль

«За словом в карман не полезет, может постоять за себя и за других» - рассказали журналистам «Сегодня» учителя Анастасии Розенко. По окончанию лицея, девушка получила похвальную грамоту «за особые успехи в изучении права».

Отметим, что Ярослав Розенко – брат двойняшка Анастасии поступил на бюджет в КНУ им. Т. Г. Шевченко на факультет психологии.

Стоимость контрактного обучения в этом институте начинается от 18 тысяч гривен, в зависимости от выбранной формы обучения и факультета. Анастасия тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, в личном профиле у девушки всего девять фотографий, но в графе «родной город» у дочки вице-премьера указан почему-то Лос-Анджелес.

Анастасия Розенко не афиширует свою личную жизнь в соцсетях

Кристина Брыль

Роскошная жизнь дочерей председателя Запорожской ОГА Константина Брыля на слуху у многих украинцев. После ряда журналистских расследований, Кристина и Валерия скрыли свои профили в соцсетях и тщательно следят за приватностью своей личной жизни, но из песни слов не выкинешь, о любви девушек к шику и лакшери отдыху уже известно всем.

Кристина Брыль

Журналистам программы «Нашi грошi» удалось идентифицировать несколько отелей, в которых проводили свой досуг дочери губернатора. К примеру, лишь приблизительная стоимость отдыха в пятизвездочном отеле горнолыжного курорта Куршавель Annapourna могла обойтись сестрам в 6500 евро.

Брыль в пятизвездочном отеле горнолыжного курорта Куршавель

На странице Кристины Брыль также есть фотография из Майами. Вид на фоне - вид из окна пятизвездочного отеля Ritz-Carlton, расположенного у побережья Атлантического океана. Неделя проживания в этом отеле стоит около $ 3,5 тыс.

Кристина Брыль любит занятия конным спортом, отдых на частных яхтах и одежду модных брендов. Также девушка проводит время и в украинской столице, судя по опубликованным фото, в Киеве ее можно застать чаще, чем в Запорожье.

Кристина с бойфрендом

Журналистам «Скотч» удалось найти информацию о том, что обучается Кристина Брыль в частном колледже Queen Ethelburga's College в Англии. Это учебное заведение занимает пятое место в топ-300 частных британских средних школ по результатам The Telegraph.

Всего в колледже учатся около 1150 детей, в числе которых и наследница российского олигарха Зияда Манасира – Диана Манасир, с которой дружит Кристина. Год обучения в Queen Ethelburga's College обходится примерно в 490тыс гривен.

София Киперман

София Киперман – старшая дочь певицы Веры Брежневой от Виталия Войченко. Так сложилось, что 16-летняя девочка носит фамилию бывшего супруга артистки – украинского бизнесмена Михаила Кипермана.

Официально Соня учится в Kyiv International School, откуда и публикует периодически свои фотографии. Это одна из самых престижных частных школ столицы, по окончанию которой ученикам выдают аттестаты американского образца. Год обучения в такой школе обходится родителям приблизительно в 540тыс гривен. Девушка, как и ее знаменитая мама, часто бывает в Москве и снимается для модного российского глянца. Cофия Киперман также принимала участие в Татлер-бале, который ежегодно проходит в российской столице.

София Киперман c другом

В основе этого мероприятия лежит идея вывести в свет молодых и знаменитых российских наследников, поэтому София танцевала свой первый публичный вальс бок о бок с Соней Евдокименко (внучка Софии Ротару) и Лизой Песковой (дочь пресс-секретаря президента России). Такая жизнь на две столицы не мешает девушке путешествовать. Дочь Веры Брежневой хвастается перед своими подписчиками фотографиями из разных уголков Америки

София Кириленко

Единственный ребенок в семье вице-спикера и министра культуры Вячеслава Кириленко – 16-летняя София Кириленко. Девочка учится в Украинском гуманитарном лицее Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко. Это одно из сильнейших государственных учебных заведений по результатам ЗНО среди школьников.

София Кириленко (в центре) с одноклассниками

В связи с этим существует слух, что учащихся заставляют платить каждый месяц добровольные взносы порядка 500 долларов и за поступление в школу тоже обязательно нужно платить. «Скотч» связался с выпускниками лицея и узнал о том, какие взносы нужны для обучения в этом учебном заведении. «Там нет стоимости обучения. Это взнос в фонд лицея. Реально добровольный. Большинство платит, но есть и те, кто принципиально отказываются». Также бывшие ученики рассказали, что поступить туда ребенку со слабым уровнем знаний, даже с помощью взносов невозможно.

София Кириленко с другом

«Да там конкурсный отбор. Я сдавал английский, историю и украинский» - объяснил один из учащихся государственного лицея. София Кириленко активно общается со сверстниками в соцсетях, носит вышиванку, выставляет фото из Одессы и каждый год поздравляет друзей с Днем независимости. Девочка в этом году оканчивает школу и в шутку подкалывает своего влиятельного папу фотографией из Кабмина. «Власть переменилась» - подписал товарищ Софии Кириленко снимок, ребят которые восседают в министерских креслах.

Елизавета Кличко

У мэра столицы Виталия Кличко и его супруги Натальи Егоровой трое детей: 17-летний Егор-Дэниель, 14-летняя Елизавета и 12-летний Максим. Основную часть времени дети проводят в Герамнии в городе Гамбурге, где с конца 90-х и начинали строить профессиональную боксерскую карьеру братья Кличко. Пока старший Егор продолжает свое обучение в колледже США, младшие дети учатся в Международной школе Гамбурга (International School of Hamburg). Это учебное заведение считается одним из самых престижных немецких образовательных учреждений, по данным опубликованным на сайте школы, учеба там варьируется от 300 до 570 тыс грн в год.

Кличко любят активные путешествия. Так, например, несколько раз в год дети отдыхают на Майорке в Испании. Средняя дочь Лиза – активный пользователь соцсетей. Более шести тысяч подписчиков наблюдают за тем, как девочка путешествует, отдыхает с семьей, танцует и занимается спортом. Фитнесс стал настоящим хобби для дочери мэра. Елизавета Кличко следит за своей фигурой, хвастается своим подтянутым телосложением перед сверстниками и участвует в модельных фотосъемках. Рассматривая профиль Елизаветы, и наблюдая, c каким энтузиазмом девочка позирует перед камерой, можно предположить, что в скором будущем дочь Виталия Кличко захочет пойти по стопам своей мамы и заняться модельной карьерой. Напомним, что в прошлом Наталья Кличко серьезно занималась модельным бизнесом, благодаря чему и познакомилась со своим супругом. Также дети мэра столицы бывают и в Киеве. Из личного аккаунта Лизы Кличко видно, что девочка с интересом следила за «Евровидением-2017», которое проводили в Украине.