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    Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов

    • Сьогодні, 14:24
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    У этого человека «золотые руки». Пожалуй эту фразу слышал каждый, но далеко не всегда эти слова получают визуальное подтверждение. Но в случае со сварщиком из Чикаго Диком Лаутом сомнений не возникает - у него действительно золотые руки.

    Трудно поверить в то, что все эти работы выполнены при помощи сварки на обычных листах железа.

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    Но Дику Лауту (Dick Lauth) - сварщику и художнику в одном лице удалось не только создать замечательную серию картин с известными персонажами, но и ещё раз доказать то, что в мире нет ничего невозможного. 

    Процесс изготовления своих работ и получившийся результат он выкладывает на своей странице в Инстраграме, где его работы получают самые высокие оценки. 

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    Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов
    Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов
    Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов
    Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов
    Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов
    Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов
    Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов
    Золотые руки: сварщик создает удивительные картины из сварных швов

    Джерело: Культурология

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