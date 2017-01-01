Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини

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Звезда картины «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отправилась на отдых в Майами. Красавицу видели на пляже с подругой

Дакота нарядилась в красное бикини, которое оттеняло ее бледную кожу.

Последняя часть франшизы о приключениях Анастейши Стил и Кристиана Грея пройшла в день Святого Валентина.

«Обнажение действительно интересно для актера, - рассказала в интервью Vogue - Я долго работала с моим партнером Джейми Дорнаном. Искренне и доверчиво. Это авантюра».

«Мы отказались от макияжа, одежды или украшений, которые расскажут о статусе. Оставили только нашу игру», - сказала звезда.

Дакота спокойно относится к своей славе.

«Никто не хочет сказать, что хочет быть знаменитым, никто не хочет, чтобы люди знали, что им нравится быть известным», - говорит Дакота.

Джерело: Gazeta.ua