  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини

    • Сьогодні, 13:33
    • Розсилка

    Звезда картины «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отправилась на отдых в Майами. Красавицу видели на пляже с подругой

    Дакота нарядилась в красное бикини, которое оттеняло ее бледную кожу.

    Последняя часть франшизы о приключениях Анастейши Стил и Кристиана Грея пройшла в день Святого Валентина.

    «Обнажение действительно интересно для актера, - рассказала в интервью Vogue - Я долго работала с моим партнером Джейми Дорнаном. Искренне и доверчиво. Это авантюра».

    «Мы отказались от макияжа, одежды или украшений, которые расскажут о статусе. Оставили только нашу игру», - сказала звезда.

    Дакота спокойно относится к своей славе.

    «Никто не хочет сказать, что хочет быть знаменитым, никто не хочет, чтобы люди знали, что им нравится быть известным», - говорит Дакота.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
    Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини

    Джерело: Gazeta.ua

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ