Звезда «50 оттенков серого» облачилась в откровенное красное бикини
- Сьогодні, 13:33
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Розсилка
Звезда картины «50 оттенков серого» Дакота Джонсон отправилась на отдых в Майами. Красавицу видели на пляже с подругой
Дакота нарядилась в красное бикини, которое оттеняло ее бледную кожу.
Последняя часть франшизы о приключениях Анастейши Стил и Кристиана Грея пройшла в день Святого Валентина.
«Обнажение действительно интересно для актера, - рассказала в интервью Vogue - Я долго работала с моим партнером Джейми Дорнаном. Искренне и доверчиво. Это авантюра».
«Мы отказались от макияжа, одежды или украшений, которые расскажут о статусе. Оставили только нашу игру», - сказала звезда.
Дакота спокойно относится к своей славе.
«Никто не хочет сказать, что хочет быть знаменитым, никто не хочет, чтобы люди знали, что им нравится быть известным», - говорит Дакота.
Джерело: Gazeta.ua