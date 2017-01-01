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    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини

    • Сьогодні, 13:18
    • Розсилка

    Звезда «Игры престолов», которая играет Сансу Старк Софи Тернер была замечена со своим бойфрендом Джо Джонасом в Мексике

    Парочка отдыхала у бассейна, а Софи демонстрировала роскошное тело в бикини.

    Тернер и бывший парень супермодели Джиджи Хадид Джо Джонас начали отношения в ноябре 2016 году.

    Джо Джонас был в группе «Братья Джонас» и начал петь один.

    «Было непросто начать сольную карьеру. Я всегда чувствовал себя комфортно в окружении талантливых и трудолюбивых личностей и мне повезло встретить в жизни таких же людей, которые любят как и я работу, также много работают и веселятся. Это секрет нашего успеха», - сказал Джо Джонас в интервью изданию Something About.

    Этим летом выходит новый сезон «Игры престолов», вместо 10 серий в проекте будет 7.

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    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини
    Звезда «Игры престолов» показала соблазнительную фигуру в октровенном бикини

    Джерело: Gazeta.ua

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