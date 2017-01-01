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    Звезде «50 оттенков серого» Джейми Дорнану - 35

    • Сьогодні, 13:40
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    Джейми Дорнан
    Джейми Дорнан

    В 2015-м к Дорнану приходит настоящая слава в виде знаменитой ленты о миллиардере, который любит быть жестоким в весьма определенных обстоятельствах

    Актер, прославившийся в роли романтичного садиста-миллионера, 1 мая отмечает 35-летие: Джейми Дорнан, англичанин в Голливуде, известен, главным образом, по «50 оттенкам серого» и их сиквелу.

    На самом деле Джейми Дорнан не совсем англичанин — он родился в Голливуде, небольшом населенном пункте в Северной Ирландии. Сын профессора, специализировавшегося на акушерстве и гинекологии, но всегда мечтавшего стать актером, воплотил мечту отца. Джейми Дорнан пока еще не может похвастаться огромной фильмографией, но она уже впечатляет — в числе его актерских работ, помимо роли Кристиана Грея из «50 оттенков серого», значится Ханс Аксель фон Ферзен из драмы Софии Копполы «Мария-Антуанетта» (это был его дебют в кино в 2006 году).

    Несколько небольших ролей в телесериалах и других картинах — и в 2015-м к Дорнану приходит настоящая слава в виде знаменитой ленты о миллиардере, который любит быть жестоким в весьма определенных обстоятельствах.

    Долгое время Джейми Дорнан, кстати, еще и музыкант, работал моделью — снимался для Abercrombie & Fitch, Hugo Boss, Armani, принимал участие в рекламных кампаниях Dior Homme и Calvin Klein. «Золотой торс» — так назвали его однажды в The New York Times. Сейчас актер снимается в картине «Робин Гуд» — она должна выйти в 2018 году.

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    «Пятьдесят оттенков серого» (Fifty Shades of Grey, 2015)
    Джейми Дорнан в фотосессии для LA Times, 2015 год
    Джейми Дорнан с Кирстен Данст в фильме Софии Копполы «Мария-Антуанетта» (Marie Antoinette, 2005)
    Звезде «50 оттенков серого» Джейми Дорнану - 35
    Звезде «50 оттенков серого» Джейми Дорнану - 35
    Звезде «50 оттенков серого» Джейми Дорнану - 35
    Сериал «Крах» (The Fall, 2013–2016)
    Звезде «50 оттенков серого» Джейми Дорнану - 35
    Звезде «50 оттенков серого» Джейми Дорнану - 35
    Сериал «Однажды в сказке» (Once Upon a Time, 2011)
    «На пятьдесят оттенков темнее» (Fifty Shades Darker, 2017)
    «Робин Гуд: Начало» (Robin Hood, 2018)
    Звезде «50 оттенков серого» Джейми Дорнану - 35
    Звезде «50 оттенков серого» Джейми Дорнану - 35

    Джерело: Газета.Ru

    кино
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