Звезде «50 оттенков серого» Джейми Дорнану - 35

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Джейми Дорнан

В 2015-м к Дорнану приходит настоящая слава в виде знаменитой ленты о миллиардере, который любит быть жестоким в весьма определенных обстоятельствах

Актер, прославившийся в роли романтичного садиста-миллионера, 1 мая отмечает 35-летие: Джейми Дорнан, англичанин в Голливуде, известен, главным образом, по «50 оттенкам серого» и их сиквелу.

На самом деле Джейми Дорнан не совсем англичанин — он родился в Голливуде, небольшом населенном пункте в Северной Ирландии. Сын профессора, специализировавшегося на акушерстве и гинекологии, но всегда мечтавшего стать актером, воплотил мечту отца. Джейми Дорнан пока еще не может похвастаться огромной фильмографией, но она уже впечатляет — в числе его актерских работ, помимо роли Кристиана Грея из «50 оттенков серого», значится Ханс Аксель фон Ферзен из драмы Софии Копполы «Мария-Антуанетта» (это был его дебют в кино в 2006 году).

Несколько небольших ролей в телесериалах и других картинах — и в 2015-м к Дорнану приходит настоящая слава в виде знаменитой ленты о миллиардере, который любит быть жестоким в весьма определенных обстоятельствах.

Долгое время Джейми Дорнан, кстати, еще и музыкант, работал моделью — снимался для Abercrombie & Fitch, Hugo Boss, Armani, принимал участие в рекламных кампаниях Dior Homme и Calvin Klein. «Золотой торс» — так назвали его однажды в The New York Times. Сейчас актер снимается в картине «Робин Гуд» — она должна выйти в 2018 году.

Джерело: Газета.Ru