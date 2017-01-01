Звездную актрису Еву Лонгорию заподозрили в беременности

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Актриса Ева Лонгория отправилась на отдых со своим мужем Жозе Бастоном. Пара отдыхала на яхте, где Лонгория засветила округлившийся животик

Звезда примерила цветной купальник, а позже оделась в серое платье, которые сделали акцент на ее новых формах. Фанаты актрисы сразу заподозрили ее в беременности.

В следующем месяце Ева и ее муж будут праздновать первую годовщину свадьбы.

Пара сыграла свадьбу в 2016 году в Мексике, Ева рассказала, что обратила внимание на своего будущего мужа со второй встречи, когда их познакомили друзья.

«Это любовь со второго взгляда. Нас познакомил друг, а через полгода представил друг другу еще раз, я не узнала Жозе. Но заметила, что он самый красивый мужчина, которого я когда-либо встречала. Это судьба», - рассказала селебрити.

Актриса рассказала, они ежемесячно отмечают годовщину брака с мужем.

«Мы празднуем ежемесячно ... и я не могу поверить, что наша годовщина уже скоро, это прекрасно и я на седьмом небе ... он лучший. Все, кто знакомится с ним, влюбляются в него. Все говорят: «Я люблю его», - говорит актриса в интервью Access Hollywood.

Звезда отметила, что не против иметь детей в браке.

«Мы не планируем это, просто наслаждаемся друг другом», - добавляет Лонгория.

Ранее актриса была замужем за Тейлором Кристофером и баскетболистом Тони Паркером.

Джерело: Gazeta.ua