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    Звезды оскароносного фильма «Лунный свет» снялись в рекламе Calvin Klein

    • Сьогодні, 15:35
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    Церемония вручения премии «Оскар» прошла, а ее отголоски еще долго будут доноситься отовсюду.

     Fashion-индустрия - не исключение, что доказывает обнародованная сегодня рекламная кампания Calvin Klein Underwear.

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    В новом весенне-летнем сезоне белье бренда представляют главные герои фильма «Лунный свет», получившего оскаровскую статуэтку «Лучший фильм года», - Алекс Хибберт, Треванте Родес, Эштон Сандерс и Махершала Али. 

    Автором рекламной съемки выступил Вилли Вандерперре, за стиль отвечал Оливер Риццо. Идейным вдохновителем проекта стал креативный директор Calvin Klein Раф Симмонс, который неоднократно говорил о том, как проникся сюжетом «Лунного света».

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    Махершала Али
    Эштон Сандерс
    Звезды оскароносного фильма «Лунный свет» снялись в рекламе Calvin Klein
    Махершала Али
    Махершала Али
    Махершала Али
    Треванте Родес
    Алекс Хибберт
    Алекс Хибберт
    Звезды оскароносного фильма «Лунный свет» снялись в рекламе Calvin Klein

    «Это признание работы замечательных актеров, которые стараются донести нам нечто важное о том, что значит быть человеком»,- прокомментировал свой выбор Симонс, с которым оказался солидарен и Питер Мюлье - его правая рука:

    «Линия нижнего белья Calvin Klein Underwear была создана для того, чтобы подчеркивать мужественность; но игра актеров из фильма «Лунный свет» настолько глубоко нас тронула, что мы решили рассказать о мужественности иначе».

    Джерело: Hello!

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