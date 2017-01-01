Звезды оскароносного фильма «Лунный свет» снялись в рекламе Calvin Klein

Церемония вручения премии «Оскар» прошла, а ее отголоски еще долго будут доноситься отовсюду.

Fashion-индустрия - не исключение, что доказывает обнародованная сегодня рекламная кампания Calvin Klein Underwear.

В новом весенне-летнем сезоне белье бренда представляют главные герои фильма «Лунный свет», получившего оскаровскую статуэтку «Лучший фильм года», - Алекс Хибберт, Треванте Родес, Эштон Сандерс и Махершала Али.

Автором рекламной съемки выступил Вилли Вандерперре, за стиль отвечал Оливер Риццо. Идейным вдохновителем проекта стал креативный директор Calvin Klein Раф Симмонс, который неоднократно говорил о том, как проникся сюжетом «Лунного света».

«Это признание работы замечательных актеров, которые стараются донести нам нечто важное о том, что значит быть человеком», - прокомментировал свой выбор Симонс, с которым оказался солидарен и Питер Мюлье - его правая рука: