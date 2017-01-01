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    Здоров'я

    12 секретов красоты и молодости от девушек из разных стран мира

    • Сьогодні, 06:33
    • Розсилка

    Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и красивых женщин. Но красота — это не то, что дается по умолчанию. Пышные волосы, мягкая и гладкая кожа могут достаться по наследству, но чаще всего это результат регулярного труда.

    Джерело: adme.ru

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