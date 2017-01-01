12 секретов красоты и молодости от девушек из разных стран мира
- Сьогодні, 06:33
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Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и красивых женщин. Но красота — это не то, что дается по умолчанию. Пышные волосы, мягкая и гладкая кожа могут достаться по наследству, но чаще всего это результат регулярного труда.
В каждой стране есть свои секреты по сохранению молодости и привлекательности, которые передаются из поколения в поколение.
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Джерело: adme.ru