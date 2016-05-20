5 мифов о счастье, которые мешают вам быть по настоящему счастливой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иногда нас делают счастливыми совершенно непредсказуемые и банальные вещи, а иногда мы чувствуем себя совершенно несчастными, даже когда все вроде бы хорошо. Может быть, потому что верим в эти 5 мифов о счастье?

Я СЧАСТЛИВА, ЕСЛИ ВСЕГДА В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ!

Это лечебное послание современного коучера, заставляющего людей надевать маски и врать.

Для кризисов в настроении все же есть две более уместные стратегии: решать проблему или избавляться от негативной эмоции. Для обеих нужно время. Нельзя запрещать себе испытывать любовную тоску или боль, здесь нужно печалиться честно, чтобы снова стать счастливой. Но не нужно и тормозить себя в этом процессе, упиваясь страданиями: перестрадайте, но не убивайтесь, полностью отказываясь от жизни. Это и значит преодолеть.

Я СЧАСТЛИВА, ЕСЛИ Я ПОПУЛЯРНА!

Никто не может быть счастливым, когда вокруг пустота и одиночество. Это не значит, однако, что человек тем счастливее, чем больше у него выдуманных друзей в социальных сетях и номеров в телефонной книжке. Одна интересная беседа в неделю с человеком, который вам действительно интересен, дает вам больше, чем ежедневные тусовки со случайными знакомыми.

Я СЧАСТЛИВА, ЕСЛИ ДЕРЖУ ПОД КОНТРОЛЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ!

Вы все делаете правильно, живете по расписанию, не позволяете себе ошибки и безрассудства, и постепенно вся ваша жизнь превращается в день сурка. Подумайте, может, вам отпустить себя на свободу? Счастье любит неожиданности и неожиданное: хорошо пробовать себя в новой должности или менять йогу на плавание.

Я СЧАСТЛИВА, ЕСЛИ ИДУ В НАПРАВЛЕНИИ МОЕЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ!

Если вы нашли большую любовь, если у вас есть дети, если вы без остановки бежите, значит, все хорошо. Но если мечты кончились, вокруг размножается пустота. Поэтому не забывайте мечтать даже о самой простой мелочи: мечтать — вовсе не вредно!





Я СЧАСТЛИВА, ЕСЛИ МЕНЯ ЛЮБЯТ ТАКУЮ, КАКАЯ Я ЕСТЬ!

Мудрость известна: чтобы вас любили другие, нужно любить себя саму и принимать собственные слабости. Если вы знаете о своих недостатках — плохом настроении с утра или излишней прямолинейности, знайте также, что это вполне изменяемые черты характера. И если вы попросите, например, подругу говорить вам «стоп», когда вас заносит на поворотах, вы научитесь контролировать свои недостатки и обращать их в достоинства.



Короче говоря, счастье — это изменяемое состояние организма, зависящее от вашей инициативы и желания. Наше душевное состояние зависит на 50% от особенностей личности, на 10% - от внешних обстоятельств. И остаются ведь еще все 40%, которыми мы можем управлять самостоятельно с помощью мыслей и поступков.

Джерело: goodhouse.ru