Анита Луценко рассказала, какой жир нельзя употреблять в пищу ни в коем случае

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Известный фитнес-тренер и молодая мама Анита Луценко объявила флешмоб «14 дней обезжиривания»

«Как бы не ругали и не обвиняли углеводы в лишнем весе, я все же остаюсь верна своему убеждению, что главная причина жира на боках и ногах, а также щеках и спине, коленках и голенях – это много плохого жира в рационе! Поэтому предлагаю прожить #14дней по-новому! Для себя и своего тела!» – заявила Анита Луценко и объявила флешмоб для тех, кто хочет выглядеть лучше и стремится к идеалу, пишет Viva.

Анита Луценко предлагает отказаться от вредных жиров в рационе, но обязательно оставить полезные и, что немаловажно, соблюдать меру.

Что можно есть:

оливковое масло (2 ст.ложки в день), семена льна или чиа (1 ч.л.), авокадо (половинка – максимум в день), желток в яйце, жир в мясе, курице, рыбе, твороге 5% (150 г вдень), кефире 1-2,5 % (1 стакан в день), сливочное масло 82% (10 г в день), сметана 15% (1 ст.л в день, сыр 18-50 % (не более 50 г любого в день), орехи (30 г в день), подсолнечное масло – 1 ст.л в день.

Чего есть нельзя:

майонез, маргарин, спред, шоколадное масло, кондитерский жир в печеньках, конфетах, тортиках, пирожных, пирожках, крекерах, жир в попкорне, орешках соленых и чипсах, ликеры типа Бейлис, панировка, фри, кляр, беляш, колбаса, бекон, чипсы, сухарики обжаренные, много подсолнечного масла (особенно при жарке), куриная кожа, свинина, молочный шоколад, сладкие сырки в шоколаде, сырковые массы.

Анита Луценко напоминает давно известное правило: есть нужно красиво, пережевывая пищу во рту минимум по 10. Глотать уже кашицу, а не куски. Есть 3 раза в день – как минимум.

Вариант меню на день:

Завтрак: яичница + овощи + хлеб.

Обед: суп + хлеб + курица + салат.

Ужин: приготовленные овощи + рыба или мясо.

Перекус: бутерброд с сыром и помидором или кефир + фрукт.