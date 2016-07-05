Генетики доказали, что умные люди обречены на вымирание

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Стефанссон и его коллеги решили проверить, как эти вариации влияют на вероятность продолжения рода, число детей и прочие важные с точки зрения эволюции параметры.

Для этого ученые воспользовались банками данных компании deCODE, и сравнили между собой уровни образования и мелкие мутации в ДНК примерно 110 тысяч исландцев – около трети от общей численности населения острова.

Так как на уровень успеваемости влияют десятки и сотни разных генов, ученые изучали не отдельные мутации и фрагменты ДНК, а целые группы генов. В проведении подобного анализа ученым сильно помогло то, что Исландия является достаточно изолированным островом с хорошо изученной генеалогией населения и статистикой по успеваемости детей, родителей, бабушек и дедушек, прабабок и прадедов и их предков.

В сумме, как показывают расчеты ученых, все гены, связанные с уровнем интеллекта и успешностью в учебе, определяют примерно 3,7% от того, как хорошо исландцы справляются с учебой. Отдельные гены были связаны с интеллектом еще меньше – в лучшем случае, этот показатель достигал 0,1%. Это относительно небольшой показатель, но его хватает, для того, чтобы определить, есть ли связь между числом детей, генами и образованием, или же что ее нет. Как рассказывает Стефаннсон, такая зависимость действительно существует, и она является отрицательной – иными словами, чем больше "умных" генов содержит в себе геном того или иного человека, тем меньше детей он или она производят на свет.

Что интересно, по каким-то пока не понятным причинам этот эффект полностью исчезал, если не брать во внимание молодежь в возрасте 22-23 лет. В среднем, если учитывать все население Исландии, принимавшее участие в этом исследовании, носители "умных" генов производили на 6% меньше детей, чем остальные люди. Если перевести это открытие на язык биологии, то можно говорить о том, что быть умным невыгодно в эволюционном плане – дети умных родителей будут оставлять меньше потомства и чаще умирать без детей, чем остальные люди. Соответственно, через некоторое время умные люди должны полностью уступить место конкурентам со "средним" уровнем развития, более успешным в плане размножения и привлечения противоположного пола. Данный процесс, как отмечают ученые, можно увидеть уже сегодня – пропорция людей с комбинациямии большого числа "умных" генов ненамного, но снизилась по сравнению с 1990 годом.

Джерело: cameralabs.org