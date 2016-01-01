Источники витаминов зимой: 10 недорогих продуктов, которые повысят иммунитет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наш организм нуждается в регулярном пополнении запасов витаминов, минералов и питательных веществ. Самым актуальным и доступным их источником являются продукты питания, разнообразие которых не перестает удивлять.

Каждый из продуктов имеет свои, индивидуальные свойства и качества, а в совокупности они представляют целый витаминный комплекс. Ни для кого не секрет, что зимой запасы витаминов существенно истощаются, так как зимние продукты не настолько богаты ими, как летние.

Зима – самый сложный сезон для нашего организма. Со всех сторон атакуют вирусы и бактерии, холод и сырость, да плюс ко всему еще и запас «топлива» иссякает. Чтобы не дать ему приуныть, регулярно ешьте продукты, богатые витаминами и полезными микроэлементами в холодное время года.

Морковь

В этом продукте даже ближе к весне сохраняется огромное количество витамина А, необходимого для здоровья глаз. Кроме того, этот витамин участвует в процессе регенерации клеток, что ускоряет заживление ран и язв, и способствует укреплению иммунитета.

Тыквенные семечки

Зернышки тыквы – незаменимый источник токоферола (витамина Е). Он способствует ускорению процессов выздоровления, в частности, во время ангины и бронхита, улучшает состояние кожи и волос. Также он обладает высокими иммуностимулирующими свойствами, помогая организму бороться с атаками инфекций.

Квашенная капуста

Это один из основных источников витамина С – главного витамина, укрепляющего иммунитет. Количество аскорбинки после приготовления белокочанной капустой увеличивается в 4 раза! Поэтому знакомый с детства салат обязательно должен присутствовать в рационе ежедневно.

Картофель

Хоть картофель многие и считают вредным из-за холестерина, но это далеко не так, ведь картофельный холестерин к вредным не относится. Этот овощ нужно есть как можно чаще, поскольку в нем содержится много все того же витамина С, помогающего организму бороться с заболеваниями.

Зелень

Добавляйте в салат из квашенной капусты или картофель свежую зелень. В ней содержится витамин Р – вещество, которое соединяясь с аскорбиновой кислотой способствует укреплению и повышению эластичности стенок сосудов. Это поможет не только упредить сердечнососудистые заболевания, но и избежать носовых кровотечений, которые часто сопровождают насморк.

Грецкие орехи

Настоящая находка для нервной и кровеносной системы благодаря наличию большого количества витаминов группы В. Эти вещества принимают непосредственное участие в процессе кроветворения и нормализации нервной системы, а также улучшают адаптационные способности организма.

Имбирь

Вне зависимости, свежий имбирь или сушенный, витаминов А и С в нем всегда много. Добавляйте имбирь в чай, в салаты, к мясу, а лучше готовьте из него супы и пюре – и никакие вирусы вам будут не страшны.

Шиповник

Из ягод шиповника можно приготовить самый мощный иммуностимулирующий напиток – в шиповнике имеются витамины А, С, Е, а также группы В. Залейте 2 столовые ложки сушенных или свежих ягод литром кипятка и пейте этот напиток вместо чая.

Яйца

В куриных или перепелиных яйцах содержится витамин D. Обычно этот витамин вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей, но поскольку солнца зимой не хватает, нужно пополнять его запасы продуктами. Иначе его дефицит проявится ослабленным иммунитетом, ломкими волосами и ногтями.

Чеснок

Самый грозный из природных антибиотиков. В нем содержится вещество аллицин, безжалостное к любым болезнетворным бактериям, и витамин С, стимулирующий защитные силы организма.. Чеснок можно есть, принимать, как таблетки, или просто измельчать и ставить у изголовья кровати, и все эпидемии обойдут вас стороной.

Джерело: healthinfo.ua