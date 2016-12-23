Почему японки не полнеют: 10 секретов стройности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вы могли бы представить себе японскую девушку с ожирением? Если да, то поздравляем — у вас прекрасное воображение!

На самом деле процент полных людей в Японии один из самых низких в мире — всего 3,5%.

Давайте разберемся, чем питаются японки и какой образ жизни они ведут — эти секреты стройности пригодятся и вам.

РИС

Вы наверняка знаете, что рис — основа азиатской кухни и самый главный элемент в системе питания любого японца. Это не только основной гарнир, но еще и заменитель хлеба. Несмотря на то, что рис — продукт с высоким содержанием углеводов, он считается главным элементом японский диеты. Правда, японцы готовят рис совсем не так, как мы привыкли: его не солят, не заправляют маслом и, что самое интересное, не варят, а замачивают в воде. К слову, вся польза риса не распространяется на роллы, которые подают в российских ресторанах, — к диетическим продуктам эти аналоги японских блюд никак нельзя отнести!

РЫБА

Японки практически не едят жирное мясо, но зато и дня не могут представить без свежей рыбы и морепродуктов. Поправиться, если есть много рыбы, фактически невозможно, а вот насытить организм полезными веществами — легко! Вы должны помнить, что именно морепродукты — источник йода и жирных кислот омега-3, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблем со щитовидной железой.

МАЛЕНЬКИЕ ПОРЦИИ

Даже в совсем не традиционных японских ресторанах в России порции довольно скромные — и это, кстати, не жадность заведений, а реальное отношение японцев к пище. Они никогда не едят много — только скромными порциями. Даже традиционные японские коробочки для ланча, бенто, показались бы нам смешными — и это весь обед? Ха! Таким образом, японцы с детства приучены к одной из основ здорового питания — есть очень маленькими порциями, но часто.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Жареная пища — это явно не про японскую кухню. Японцы вообще не привыкли такое есть! Разумеется, в меню ресторанов можно найти что-нибудь в панировке и зажаренное в масле, однако в повседневной жизни японские девушки едят пищу, приготовленную на пару или сваренную. Нужно ли подробно рассказывать вам, почему это намного полезнее и не провоцирует набор лишнего веса?

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ

Зеленый чай — это не только источник антиоксидантов, которые замедляют процесс старения организма, но и верный помощник в процессе похудения: он является мочегонным средством, а значит, выводит из организма лишнюю жидкость. А теперь угадайте, какой напиток главный в жизни японца? Нет, не сакэ. А зеленый чай! Традиции чайных церемоний, существующие сотни лет, популярны до сих пор. Разумеется, обычный японец не колдует два часа над чайником, но зеленый чай принято пить несколько раз в день. Берите пример!

СОЯ СОЯ

Богатая протеинами, нежирная и низкокалорийная соя сопровождает каждый прием пищи японцев: будь то соус, соевое молоко или тофу. Таким образом, в рационе японцев не бывает дефицита растительного белка, необходимого материала для «строительства» мышцы.

ОВОЩИ

Каждый японец очень трепетно относится к выбору овощей: без них обед — не обед, а ужин — не ужин! Японцы обожают дайкон, лук-порей, капусту, а еще едят такие экзотичные для нас блюда, как бамбуковые побеги и корни лотоса… Но самое главное — в стране Восходящего солнца делают только простые свежие салаты, без замысловатых заправок — и, конечно же, без любимого в России майонеза.

ТОЛЬКО СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

В пищу японцы стараются употреблять лишь свежие продукты, приготовленные только «здесь и сейчас» — такое понятие, как «срок годности» для них практически не существует. Словом, наш любимый способ «нажарить котлеток на 5 дней вперед» тут совсем не работает. Впрочем, сама японская кухня в этом плане сильно облегчает людям жизнь — рыба сырая, рис — замоченный в воде, овощи без тепловой обработки… Собственно, готовить-то ничего почти и не нужно!

СЛАДКОЕ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ

Разумеется, японцы тоже люди (хотя как будто с другой планеты!), а значит, тоже любят сладости. Но их представления о десертах очень сильно отличаются от наших — никакого тебе бисквита, жирного крема, сливок, шоколадных тортов… Даже мороженое японцы умудряются делать из риса (мойчи)! В целом японские десерты низкокалорийные, не очень сладкие и, возможно, не самые вкусные для европейцев. Зато никаких отложении на животе!

ДЗЕН-БУДДИСТСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЕДЕ

В Японии есть такое понятие, как «храмовая кухня» — ее на протяжении восьмисот лет практиковали японские монахи, но этот принцип питания до сих пор популярен у многих жителей страны Восходящего солнца. Дзен-буддистское отношение к еде заключается том, что пища должна стать основой духовного роста. Таким образом, предполагается полный отказ от мяса и аскетизм. Вы не поверите, но многие японские женщины так и делают! Они едят лишь маленькие порции блюд исключительно из растительных продуктов, которые могут быть подвержены лишь минимальной тепловой обработке. Это, конечно, довольно суровый способ питания, но настоящие самураи и не такое выдерживали! Вот и все секреты стройности японок! Берем на заметку?

Джерело: goodhouse.ru