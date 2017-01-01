Продукты-спасатели: Что есть во время поста и не чувствовать себя голодным



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пост — прекрасный повод перестать суетиться и взглянуть на окружающий мир более спокойно.

В позитивных изменениях души и тела, неизменно сопутствующих посту, невероятно помогают ограничения в пище.

Для многих женщин пост ассоциируется с голодовкой, вялостью и авитаминозом. В связи с этим они предпочитают недельные диеты, которые при неграмотном подходе неизбежно ведут к набору веса. Однако ваше питание во время поста может стать достаточно разнообразным. Кроме того, вместе со сбалансированным меню, вы получите несколько приятных бонусов, таких как улучшение самочувствия, оздоровление всего организма, блестящие волосы и чистая кожа.

Имеется крайне важная деталь, которую вы просто обязаны учитывать при выборе продуктов для постного меню. Во время поста организм испытывает нехватку белка. Поэтому большая часть ваших усилий должна быть направлена на поиск продуктов, которые способны качественно заменить мясо и рыбу. Руководствуясь этим принципом, вам удастся легко пережить дни поста, не испытывая постоянного чувства голода. В это время принцип разнообразия продуктов должен стать ключевым. Таким образом вы успешно избавите организм от стресса. Кроме того, пост может стать отличным поводом попробовать необычные сочетания продуктов, которые в дальнейшем можно включить в свой ежедневный рацион.

Очень важно, чтобы в погоне за сытостью вы не злоупотребляли тяжелой пищей, содержащей большое количество углеводов. Сладости колоссально увеличивают нагрузку на поджелудочную железу и неизбежно ведут к набору веса.

Постный рацион на 50‒60% должен состоять из овощей и фруктов. Врачи уверяют, что большую часть из них следует употреблять в сыром виде. Для улучшения пищеварения постные блюда следует приправлять натуральными специями: анисом, кардамоном, мелиссой, кориандром, мускатным орехом, укропом, мятой, розмарином, тимьяном, базиликом, шалфеем, кунжутом, петрушкой. Кроме того, в этот период врачи рекомендуют пить как можно больше травяных чаев, отваров и настоев из сухофруктов, морсов и свежевыжатых фруктовых или овощных соков.

Корнеплоды

Лук, капуста, картофель, морковь, репа, редис, сельдерей и свекла должны стать популярными в вашем меню. Они содержат в себе элементы, которые позволят сохранить красоту кожи и волос во время поста. Так, в состав моркови входит селен, повышающий иммунитет. Сельдерей содержит в себе редкий и ценный витамин В12. В свекле находится фолиевая кислота и кремний, благодаря которым овощ обладает омолаживающим действием. Свекла делает кожу эластичной, а волосы – сильными и блестящими. Из корнеплодов можно готовить очень вкусные и разнообразные гарниры. Их можно тушить, варить, запекать, добавлять в салаты и супы.

Яблоки

Польза яблок практически безгранична. Они — одни из лидеров по содержанию витаминов и минералов. Среди десятка важных микроэлементов особо следует выделить железо. Из-за отказа от мяса и рыбы в организме может возникнуть его дефицит, а яблоки успешно его восполнят. Яблоки прекрасны тем, что их можно запекать, добавлять в салаты, есть сырыми или варить компоты.

Шпинат

Обожаемый вегетарианцами продукт. Они ценят его за то, что это единственный в мире листовой овощ, который способен насытить организм белком. Вы можете употреблять его в сыром, вареном виде или приготовить соус. Однако шпинат не рекомендуют варить слишком долго, чтобы сохранить его пищевую ценность.

Арахисовое масло

Невероятно вкусное, оно оказывается поистине незаменимым лакомством во время поста. В нем содержатся ненасыщенные жиры, которые укрепляют сердце и позволяют быстро ощутить чувство сытости. Кроме того, масло в изобилии содержит такой желанный белок! Тосты с арахисовым маслом – идеальный вариант для перекуса.

Орехи

Орехи лучше потреблять в чистом виде или добавлять их в салаты. Так же как арахисовое масло, они содержат достаточно белка и вместе с тем колоссальное количество жиров. Поэтому потреблять их можно только в небольшом количестве – по нескольку штук в день.

Фасоль

Фасолевый суп, салат с фасолью, фасоль с тушеными овощами – рецептов множество. Зеленую стручковую фасоль можно потреблять в качестве основного блюда. Она в изобилии содержит железо и белки. Фасоль предотвращает риск возникновения астении и анемии. Из нее можно приготовить множество полезных и вкусных блюд – как из стручковой, так и из бобов.

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