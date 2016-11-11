Рекомендации психолога: как настроиться на работу после новогодних праздников



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После череды праздников - пусть и не таких долгих, как в прошлые годы, - начало трудовых будней представляется многим из нас настоящим испытанием.

Но окунуться с головой в рабочий процесс все равно придется.

Вследствие этой досадной неизбежности мы решили помочь нашим читателям войти в рабочий ритм и публикуем 5 эффективных способа, которые призваны помочь нам всем с легкостью выйти на работу.

Отдых после отдыха

Праздник, как и любое другое событие, требует грамотного планирования. Если вы хотите, чтобы все прошло интересно, насыщенно и радостно, - составьте подробный график занятий на весь период. Посетите места, в которые давно хотели попасть, проведите время с семьей и друзьями, нанесите визиты вежливости... При этом важно определить границы: в какой-то момент вам придется остановиться и вспомнить о надвигающихся рабочих буднях. Гораздо мягче переход к трудовой неделе произойдет, если оставить один день на отдых от праздничных событий. Да-да, нам действительно важно "прийти в себя" после застолий и веселья.

Дела, которые не терпят суеты

Еще один прием, который вернет рабочее настроение, - распределение задач. Перед приходом в офис или в первый рабочий день после праздников составьте график дел на ближайшую неделю. Хорошим подспорьем в этом станет матрица Эйзенхауэра: с ее помощью вы легко выстроите систему приоритетов, выделив самые важные и срочные задачи и обозначив второстепенные. Это очень удобный инструмент для планирования своего времени. Конечно же, можно сделать все привычным для вас способом - заполнив ежедневник или электронный календарь.

Такой подход ценится за наглядность: дела на неделю или на целый месяц вперед будут у вас перед глазами. Это позволит понять, как лучше распределить работу и избежать авралов.

Никаких резких рывков

Не стоит бросаться с места в карьер: первый рабочий день - это своеобразный переход от отдыха к обычному бизнес-ритму. Не старайтесь нагрузить себя по полной программе. Лучше сделать меньше, но не спеша - с чувством, с толком и с расстановкой. Вникните в текущие и новые дела, подтвердите назначенные встречи, определите круг предстоящих задач.

Обязательно выспитесь перед первым рабочим днем: хороший сон - залог вашей работоспособности. Уделите этому не менее 8 часов, а если в предыдущие дни вы спали урывками - то еще больше: организму нужно как следует отдохнуть и восстановить силы. Постарайтесь прийти в офис на 15 минут раньше, чтобы в спокойной обстановке выпить кофе, подготовить бумаги и настроиться на рабочий лад.



Особое питание

Праздники - это всегда обильные и разнообразные угощения. Если в этот период вы себя не ограничивали в еде, позволяли выпить несколько (или очень много) бокалов любимых алкогольных напитков, то стоит позаботиться об организме и дать ему возможность прийти в себя.

Выделите после праздников хотя бы 2-3 (а в идеале - неделю) разгрузочных дня. В этот период пейте больше воды, старайтесь уменьшить потребление жирной и острой пищи. Ваша тарелка должна быть заполнена в основном свежими фруктами, овощными салатами и кисломолочными продуктами: они помогут очистить организм и вернут чувство бодрости.



Курс на позитив

Отнеситесь к началу рабочих будней с оптимизмом. Конечно, далеко не всех радует необходимость снова погрузиться в пучину повседневных дел: не секрет, что они зачастую связаны с серьезными психологическими нагрузками. Но наш мозг устроен таким образом, что отслеживает преимущественно то, на чем мы концентрируемся. Если сосредоточиться на позитивных моментах, это позволит вызвать в себе более положительный настрой: вы будете испытывать бодрость, энергичность и жажду деятельности.

С этой целью постарайтесь найти то, что поможет сместить внимание с "минусов" на "плюсы". Купите новый ежедневник, ручку, яркий настольный календарь, установите вдохновляющую заставку на рабочий стол компьютера или порадуйте себя новым офисным костюмом. Начните первые дни после праздников не с разгребания сложных задач, а с общения с коллегами. Наведите порядок на своем столе, настройтесь на позитивный рабочий процесс.

Джерело: Hello!