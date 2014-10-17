Семь продуктов, из-за которых ваша кожа выглядит хуже: не ешьте это!



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доктор Френк Липман разработал сложную систему диагностики организма, которая помогает выяснить, какие продукты не подходят каждому конкретному человеку. А эти 7 нельзя есть вообще никому!

Полноценное исследование пищевых привычек и разработка индивидуального плана питания — довольно серьезная процедура, которая занимает около 14 дней.

На протяжении этого времени пациент доктора Липмана получает строго определенные продукты «по нарастающей»: в первый день — гарантированно безопасные, затем постепенно добавляются более сложные для усвоения, параллельно отслеживается выработка организмом соответствующих ферментов, берется анализ крови, и к окончанию второй недели становится понятно, какие продукты можно и нужно есть каждый день, какие — изредка, а от каких лучше и вовсе воздержаться. Уже несколько тысяч человек прошли диагностику, и доктор обнаружил интересную закономерность: 7 продуктов ни разу не попали в список не то что разрешенных, но и разрешенных к употреблению изредка.

«Побочный» эффект системы доктора Липмана оказался совершенно потрясающим: даже те пациенты, которые исключили из рациона 7 категорически запрещенных продуктов, а в остальном придерживавшиеся привычного меню, заметили, что их кожа стала более гладкой, увлажненной, исчезли прыщи и воспаления, цвет лица улучшился, а шелушения и покраснения стали редкостью.

Что же есть нельзя? И чем заменить эти продукты, если без них жизнь не мила?

1. Сыр и йогурты из коровьего молока

«Молоко — одна из основных причин появления акне, — утверждает доктор Липман. — Причем я хочу подчеркнуть: любое коровье молоко, даже от органически выращенных коров, которые получали только натуральную пищу и обитали в экологически благополучных районах. В коровьем молоке содержатся определенные гормоны, которые при попадании в человеческий организм усиливают выработку мужских гормонов, а именно они, как давно известно, провоцируют возникновение акне или усугубляют проблему. Многие знают об этом и отказываются от цельного коровьего молока. Однако забывают про сыр и кисломолочные продукты! Я убедился, проведя 21 исследование на больших группах пациентов: отказ от продуктов на основе коровьего молока улучшил ситуацию в 100% случаев. Чем можно заменить коровье молоко, ведь кальций и белок организму необходимы? Любой продукцией на основе козьего или овечьего молока. Она не менее вкусна, но не имеет подобных побочных эффектов».

2. Продукты из цельной муки

«Белый хлеб, макароны (любые), белый рис, выпечка на основе пшеничной муки, крекеры и хлопья — все это провоцирует выброс инсулина, а по последним данным повышение его уровня в крови ведет не только к диабету, но и к преждевременному старению кожи и — уже упоминавшемуся акне. Добавлю к этому списку рапсовое, соевое масло и другие «провегетарианские» масла. Они — лучшие друзья акне. Чем заменить эти продукты? Вместо макарон я рекомендую гречневую лапшу, вместо хлеба — изделия из ржаной или цельнозерновой муки, а белый рис легко заменяется на бурый».

3. Соки

«Хоть овощные, хоть фруктовые — любые соки, которые вы приобретаете в готовом виде, содержат слишком много сахара. Особенно опасны в этом смысле «зеленые» соки, так как потенциально воспринимаются как здоровые, полезные, а между тем некоторые из них содержат 50 граммов сахара на порцию, иначе человек просто не сможет это проглотить. Пить сок можно, если вы его выжали сами, но не более стакана в сутки и не на голодный желудок. Я бы не советовал чем-либо заменять соки, их польза сильно преувеличена. Простая чистая вода в этом смысле гораздо полезнее и для ЖКТ, и для кожи».

4. Газировка без сахара

«Про обилие сахара в газированных напитках не сказал только ленивый, и многие бренды выпускают вариации напитков без калорий и без сахара. Между тем они обладают губительным воздействием на кишечник. Заменители сахара не просто влияют на выработку инсулина, который реагирует на вкусовые рецепторы (в организм попало сладкое, значит, это сахар и его надо переработать, а на деле сахара-то нет, и инсулин попадает в пищевую систему в избытке), они еще и разрушают кишечную флору, убивая ряд бактерий, которые необходимы для полноценного расщепления, усвоения пищи и вывода отходов. Нехватка этих бактерий может привести не только к акне, но и к появлению экземы, розацеи, хроническим воспалительным процессам и преждевременному появлению морщин».

5. Консервы

«Все консервированные продукты либо пересолены, либо переслащены. Иначе они просто не сохранятся так долго. Соответственно, организм либо получает повышенную нагрузку на почки, либо на поджелудочную железу. Это вызывает отечность, одутловатость лица, расширение сосудистой сетки, обезвоженность кожи и способствует потере ее тонуса».

6. Тунец

«Многие полагают, что консервированный тунец — это зло, а свежий — полезная рыба. На самом деле полезен только дикий тунец, который вырос в естественных условиях, а таковой на стол обыкновенных людей не попадает. Тунца массово выращивают, используя в качестве корма добавки, ускоряющие рост массы рыбы, при этом в теле тунца накапливается ртуть — такова биологическая особенность этого вида. Я настоятельно рекомендую отказаться от тунца в пользу лосося или другой красной рыбы».

7. Кофе

«Самое страшное — напоследок. Да, я официально утверждаю, что кофе исключительно вреден. Он обладает диуретическим эффектом, то есть выводит из организма жидкость, что ведет к потере упругости кожи, морщинам, сухости и нарушениям микрорельефа кожи, помимо общего негативного влияния на организм. Если вы пьете кофе ради бодрости, поверьте, правильно заваренный чай вас разбудит ничуть не хуже, а пользы организму принесет гораздо больше».

Джерело: graziamagazine.ru