Семь распространенных заблуждений о вине, с которыми пора покончить



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Распивая вино в компании друзей, чего только о нем не услышишь.

Зачастую даже не догадываешься, что стереотипы, которые стали привычными и не подвергаются никаким сомнениям, не более чем чья-то фантазия.

Итак, развенчиваем мифы о вине!

ВИНО С ВИНТОВОЙ ПРОБКОЙ - ПЛОХОЕ

На самом деле все больше производителей переходят на откручивающиеся пробки. Делают это, чтобы избежать риска порчи вина. Дело в том, что пробка сильно влияет на вкус и аромат, а если она вдруг испорчена, то и вину достанется. Так что пусть вас не смущают бутылки с винтовыми пробками.

Пробка действительно позволяет вину дышать, но это важно лишь для выдержанных очень дорогих вин, которые лежат по 10 лет прежде, чем попадут на стол.

БЕЛОЕ ВИНО ПЬЮТ ХОЛОДНЫМ, А КРАСНОЕ - ТЕПЛЫМ

Белые вина лучше пить прохладными, а не ледяными, а те, которые держали в бочке, даже чуть теплыми (14-15 градусов). Ледяным пьют дешевое вино, чтобы не чувствовать его недостатков.

Красное должно быть комнатной температуры, однако, под комнатной температурой подразумевается не 22-24 градуса, как у нас в зимний период, а всего 16 С.

Летом же, когда на улице жарко, красное вино тоже рекомендуется слегка охладить. Так его будет приятнее пить.

КРАСНОЕ ВИНО ПОДАЮТ К МЯСУ, А БЕЛОЕ - К РЫБЕ

Выбирая вино к мясу или рыбе нужно обращать внимание на цвет этой самой еды. Например, если будете есть мясо со сливочным (белым) соусом, стоит открыть и белое вино. А к пасте в томатном соусе - подойдет красное.

КРАСНОЕ ВИНО ПОЛЕЗНЕЕ БЕЛОГО

Действительно, в кожуре винограда содержатся такие полезные вещества, как антиоксиданты, флавоноиды и ресвератрол. А способ производства белого вина таков, что контакт с кожурой ограничен, и полезных веществ в вине меньше.

КРАСНОЕ ВИНО ПОЛЕЗНО ДЛЯ СЕРДЦА

Исследования показали, что употребление трех с половиной бокалов вина в неделю никак не влияет на развитие болезней сердца, ни в положительную, ни в отрицательную сторону.

ОТ ДЕШЕВОГО ВИНА КРАСЯТСЯ ГУБЫ И ЗУБЫ

Флавоноиды или полифенолы, содержащиеся в красном вине растительного происхождения. Именно они придают вину красный цвет. Это естественно, и не говорит о низком или высоком качестве вина.

НЕЛЬЗЯ ПОНИЖАТЬ ГРАДУС

Порядок употребления разных видов алкоголя не влияет ни на степень опьянения, ни на похмелье. Главное - это количество выпитого, а порядок, в котором вы выпиваете не имеет значения.

Джерело: goodhouse.ru