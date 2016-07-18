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    Ученые: настоящее счастье возможно только после 60

    • Вчора, 18:46
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    Ученые установили, что 60 лет - самый счастливый возраст человека.

    Американские ученые исследовали 340 тысяч человек разного возраста.

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    Психологи оценивали уровень позитивных и негативных эмоций у мужчин и женщин в зависимости от возраста. Наиболее склонными к стрессам и агрессиям оказались американцы от 20 до 60 лет. А начиная с "шестого десятка" участники эксперимента проявляли больше спокойствия и уверенности в себе. Психологи объясняют эти показатели тем, что, выходя на пенсию, большинство людей начинают уделять внимание личным делам и больше отдыхают, пишет Cosmo.

    Кроме того, уровень счастья в зрелом возрасте, значительно повышается благодаря внукам. По мнению тех же психологов, контакт с детьми, позволяет старшим людям вновь почувствовать себя маленькими и беззаботными.

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