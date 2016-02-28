Ученые назвали один из самых опасных продуктов в мире

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Эти продукты приводят к инсульту и слабоумию

По мнению ученых, самыми опасными продуктами стали диетические газированные напитки с пометкой «0% sugar».

На напитках с пометкой «диетические» помешался почти весь мир. Многие считают их безопасными и даже полезными для здоровья, пишет журнал Elle. Однако американские ученые в очередной раз поспешили развеять устоявшийся миф и провели исследование. Оно было опубликовано в журнале Американской ассоциации сердца и говорит о том, что всего одна выпитая в день баночка диетической газировки повышает риск развития слабоумия, а впоследствии – инсульта.

Исследователи обнаружили: люди, которые ежедневно пьют этот продукт, в три раза увеличивают риск развития инсульта вследствие закупорки кровеносных сосудов, и в 2,9 раза – шанс развития слабоумия.

Председатель комитета Американской кардиологический ассоциации и профессор диетологии доктор Рэйчел Джонсон поясняет:

«Мы знаем, что ограничение количества сахара – отличная стратегия правильного питания и снижения веса. Однако, пока мы не знаем про сахарозаменители достаточно, стоит использовать искусственно подслащенные напитки крайне осторожно. Кроме того, мы призываем вас пить воду, нежирное молоко и другие напитки без добавления подсластителей».







