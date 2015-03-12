Ужасы Средневековья: паштет из заячьих мозгов и другие советы по уходу за детьми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В наше время, когда есть такие прекрасные изобретения, как одноразовые подгузники, всевозможные радио- и видеоняни, резиновые соски, влажные салфетки и различная косметика для младенцев, сложно представить, каково было матерям в Средние века и в эпоху Возрождения.

Как они справлялись, когда не было ничего из вышеперечисленного? По сколько раз в день предписывалось менять пеленки малышу из XVII века? Как его правильно подмывать? С каких лет детям разрешалось пробовать вино в XV веке?

На основе информации из блога Ask the Past и трактатов медиков позднего Средневековья издание для родителей НЭН составило список базовых рекомендаций для средневековых родителей.