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    Ужасы Средневековья: паштет из заячьих мозгов и другие советы по уходу за детьми

    • Сьогодні, 13:29
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    В наше время, когда есть такие прекрасные изобретения, как одноразовые подгузники, всевозможные радио- и видеоняни, резиновые соски, влажные салфетки и различная косметика для младенцев, сложно представить, каково было матерям в Средние века и в эпоху Возрождения.

    Как они справлялись, когда не было ничего из вышеперечисленного? По сколько раз в день предписывалось менять пеленки малышу из XVII века? Как его правильно подмывать? С каких лет детям разрешалось пробовать вино в XV веке?

    На основе информации из блога Ask the Past и трактатов медиков позднего Средневековья издание для родителей НЭН составило список базовых рекомендаций для средневековых родителей.

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    Как только ребенок родился, его сразу же необходимо обложить розовыми лепестками и натереть солью. Если один из родственников захочет самостоятельно запеленать малыша, все остальные должны расступиться, а опытная няня подскажет, кому куда встать. Вообще, няня — это важнейший человек, поскольку ребенок пластичен, как воск, и вырастет именно таким, каким его сделает няня. Если няня плохая или вредная — такой у вас будет ребенок. Пеленать младенца нужно тщательно, полностью перематывая руки, ноги и голову. После этого его необходимо положить в колыбель, чтобы он спал. Такие советы дает Альдобрандино ди Сиена в своем произведении «Телесный устав» 1254 года.
    Почему нужно обязательно как можно более плотно пеленать ребенка? Бартоломей Английский в «Шестой книге», датированной 1492 годом, пишет, что все части тела младенца очень нежны и подвижны, и, если не запеленать его как следует, его внутренние органы могут переместиться.
    Сначала нужно плотно закрыть все двери и окна в доме. Няня садится ближе к печке, вытягивает ноги, кладет на колени подушку, на нее — ребенка и накрывается со всех сторон плащом, чтобы случайный сквозняк не простудил дитя. Если ребенок обильно сходил по нужде, его можно подмыть специальной тряпочкой из льняного полотна, которая смачивается водой с добавлением вина. Няня должна менять пеленки малышу трижды в день — в семь утра, в полдень и в семь вечера. Автор этих советов Жак Гильом в своем труде «Рождение ребенка, или Счастливые роды» 1612 года рекомендует менять младенцу пеленку еще один раз, в полночь, однако отмечает, что в их краях такая практика пока не очень распространена.
    Франческо да Баберино в «Уставе для женщин» 1348 года советует купать только хорошо выспавшегося ребенка и всегда использовать теплую воду. Если зима — необходимо взять более горячую воду, но использовать кипяток категорически не рекомендуется. Малышей моют дважды или трижды в день, но по возможности быстро. Если кожа ребенка покраснела, мытье необходимо прекратить. Если во время купания малыш захотел подрыгать ногами, нужно не препятствовать этому: так он быстрее окрепнет. Как только ребенок помыт, нужно натереть его ноздри и суставы оливковым маслом хорошего качества.
    Франческо да Баберино в «Уставе для женщин» 1348 года советует купать только хорошо выспавшегося ребенка и всегда использовать теплую воду. Если зима — необходимо взять более горячую воду, но использовать кипяток категорически не рекомендуется. Малышей моют дважды или трижды в день, но по возможности быстро. Если кожа ребенка покраснела, мытье необходимо прекратить. Если во время купания малыш захотел подрыгать ногами, нужно не препятствовать этому: так он быстрее окрепнет. Как только ребенок помыт, нужно натереть его ноздри и суставы оливковым маслом хорошего качества.
    Бартоломеус Меттлингер в своей «Книге о детях» 1473 года настоятельно не рекомендует матери кормить ребенка грудью в первые 14 дней после родов, потому что ее молоко еще не успело приобрести полезные свойства. В эти две недели кормлением должна заниматься кормилица, а материнское молоко автор труда рекомендует отсасывать при помощи волчицы (так говорится в оригинале текста, однако речь могла идти о щенке). Если мать все-таки желает самостоятельно вскармливать ребенка грудью сразу после рождения, рекомендуется перед кормлением давать малышу каплю меда, и тогда молоко матери не будет для него таким вредным.
    Тот же автор дает советы по поиску кормилицы. Если мать не может по каким-то причинам самостоятельно заниматься грудным вскармливанием, это дело обязательно необходимо поручить кормилице. Она не должна быть чересчур молодой и слишком старой, лучше всего, если ей будет 25 лет. К тому моменту, когда она начнет кормить вашего ребенка, ее собственному должно уже исполниться шесть недель. Основные требования — девушка должна быть здоровая, не пугливая, с загорелым лицом, мощной шеей и упругой грудью среднего размера. Грудь кормилицы не должна быть слишком маленькой, слишком большой или же обвисшей.
    Когда ребенок начинает мучиться от того, что у него режутся зубы, необходимо аккуратно массировать ему гортань и десны, а после такого массажа — намазать десны паштетом из заячьих мозгов. Как утверждает Джованни Микеле Саванаролла в своей работе «Советы для женщин» 1450 года, это самое лучшее обезболивающее. Это нужно делать дважды в день, пока у ребенка не наступит облегчение. Если паштета в доме не нашлось, используйте собачье молоко. Если нет и его, сгодится и гусиный жир.
    Бартоломеус Меттлингер в «Книге о детях» предписывает девочкам пробовать вино не раньше 12 лет, а мальчикам — не раньше 14. Почему нельзя раньше? Оказывается, из-за того, что до этого возраста дети растут, а для роста им необходима влага. Вино — сухое, и оно уничтожает влагу, поэтому мешает детям расти.
    Ужасы Средневековья: паштет из заячьих мозгов и другие советы по уходу за детьми

    Джерело: ФотоТелеграф
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