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    Здоров'я

    В Швеции установили билборд, «кашляющий» из-за проходящих мимо курильщиков

    • Сьогодні, 10:50
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    Компания Apoteket Hjärtat оснастила интерактивный рекламный щит датчиками табачного дыма.

    Фармацевтическая компания Apoteket Hjärtat установила на улице шведского города интерактивный билборд, который оснащен датчиками табачного дыма и способен реагировать на проходящих мимо курильщиков.

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    Каждый раз, когда в радиусе нескольких метров от рекламного щита появляется человек с сигаретой, изображенный на билборде мужчина начинает кашлять.

    Таким образом авторы решили прорекламировать никотиновые пластыри и призвать курильщиков избавиться от вредной привычки в пользу здорового образа жизни.

    Тем не менее, отмечает Adweek, несмотря на оригинальную реализацию задумки, авторам кампании вряд ли удастся кого-то в чем-то убедить. Большинство из тех, на кого направлена эта реклама, и так знают о вреде курения, а на кадрах опубликованного ролика видно, что у самих курильщиков «кашляющий» билборд чаще всего вызывает улыбку.

    Джерело: Bird In Flight

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