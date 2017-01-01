В Швеции установили билборд, «кашляющий» из-за проходящих мимо курильщиков

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Компания Apoteket Hjärtat оснастила интерактивный рекламный щит датчиками табачного дыма.

Фармацевтическая компания Apoteket Hjärtat установила на улице шведского города интерактивный билборд, который оснащен датчиками табачного дыма и способен реагировать на проходящих мимо курильщиков.

Каждый раз, когда в радиусе нескольких метров от рекламного щита появляется человек с сигаретой, изображенный на билборде мужчина начинает кашлять.

Таким образом авторы решили прорекламировать никотиновые пластыри и призвать курильщиков избавиться от вредной привычки в пользу здорового образа жизни.

Тем не менее, отмечает Adweek, несмотря на оригинальную реализацию задумки, авторам кампании вряд ли удастся кого-то в чем-то убедить. Большинство из тех, на кого направлена эта реклама, и так знают о вреде курения, а на кадрах опубликованного ролика видно, что у самих курильщиков «кашляющий» билборд чаще всего вызывает улыбку.

Джерело: Bird In Flight