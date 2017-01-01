

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрей Дромов и Андрей Доманский

«Скотч» подготовил подборку невероятных диетических блюд, которые захочется готовить каждую неделю

Великий пост – время духовного пробуждения и строгой диеты, когда запрещается употреблять в пищу мясные и молочные продукты, рыбу и яйца. Это обусловлено христианской традицией, которая гласит: чтобы очистить душу, необходимо и чистое тело. Поэтому практически все 48 постных дней (даты смотрите в календаре 2017) от Масленицы до самой Пасхи запрещается употреблять продукты животного происхождения.

Мы собрали самые интересные и вкусные рецепты постных блюд, которые скрасят отсутствие привычных продуктов в рационе на время Великого поста.

Постные блюда от Андрея Дромова и Андрея Доманского



Шеф-повар передачи «Едим дома» Андрей Дромов предлагает приготовить одну из самых древних постных закусок – питательный и хрустящий «Фалафель», а также утонченную и полезную ржаную галету с тыквой. Сладкоежкам придется по душе ароматный и нежный банановый кекс с шоколадом.

Ингредиенты для Фалафели

250 граммов вымоченного колотого гороха

1 ст. ложка кунжута

1 ст. ложка оливкового масла

2 зубчика чеснока

20 граммов корня имбиря

½ стручка перца чили

1 небольшая головка лука

5 веточек кинзы

0,5 чайной ложки зиры

1 чайная ложка куркумы

4 ст. ложки муки

0.5 ложки соли

300 мл растительного масла

Ингредиенты для галеты с тыквой:

80 граммов ржаной муки

80 граммов цельнозерновой муки

0,5 чайная ложки соли

1 столовая ложка сахара

0,5 чайной ложки разрыхлителя для теста

40 граммов овсяных хлопьев

50 мл горячей воды

40 мл растительного масла

Начинка:

200 граммов тыквы

1 картофелина

1 луковица

1 чайная ложка прованских трав

1 ст. ложка тыквенных семечек

Соль, перец

Ингредиенты для постного бананового кекса

80 граммов пшеничной муки

40 граммов кукурузной муки

40 граммов манной крупы

70 граммов овсяных хлопьев

0,5 чайной ложки соли

1 чайная ложка ванильного сахара

1 чайная ложка разрыхлителя для теста

1 щепотка мускатного ореха

Цедра и сок одного апельсина

80 граммов жидкого меда

40 мл растительного масла

100 граммов черного шоколада

3 банана

1 столовая ложка тростникового сахара

Сахарная пудра, мята для украшения

Постные рецепты от блога Bon Appetit Паблик Bon Appetit предлагает на выбор три постных блюда – сытную запеканку, нежный салат с фасолью и оригинальный хумус с авокадо. Ингредиенты запеканки: Репчатый лук — 1шт.

Болгарский перец (красный) — 1 шт.

Помидоры — 400 г

Томатное пюре — 400 г

Консервированная кукуруза — 2 банки

Картофель — 1½ кг

Соль, черный перец, чеснок, оливковое масло, петрушка. Ингредиенты салата с фасолью: Консервированная фасоль (красная) — 1 банка

Отварной нут — 2 банки

Красный репчатый лук (измельченный) — 1 шт.

Помидоры черри — 500 г

Шпинат, петрушка (измельченные) — по ½ пучка

Для заправки:

Оливковое масло — 80 мл

Сок лимона — 60 мл

Яблочный уксус — 3 ст. л.

Чеснок (гранулы), соль, черный перец Ингредиенты хумуса: Отварной нут — 2 банки

Спелое авокадо — 3 шт.

Кунжутная мука — 2 ст. л.

Сок лимона — 3 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Красный перец (молотый и хлопья) — по вкусу

Зира, черный перец, соль, оливковое масло

Постный шоколадный торт

Сладкоежки будут в восторге от постного шоколадного муссового торта с вишней, который представлен в паблике IrinaCooking.

Шоколадный торт с вишней:

Корж:

130 граммов пшеничной муки

75 граммов сахара

1 ст. ложка какао-порошка

0,5 чайной ложки соли

5 ст. ложек растительного масла

1 ст. ложка уксуса

130 млн воды

Мусс:

500 мл вишневого сока

75 граммов сахара

40 граммов манной крупы

10-12 граммов желатина

200 граммов замороженной вишни

Аппетитный борщ без мяса

Фуд-блогер Ирина Хлебникова готовит аппетитный борщ без мяса, но с фасолью, который придется очень кстати во время поста.

Ингредиенты:

100 граммов белой фасоли

1 свекла

1 луковица

2-3 средних помидора

1 крупный болгарский перец

200 граммов капусты

Постное меню без мяса от британского повора

Известный британский кулинар Гордон Рамзи создает фантастическое меню без мяса, которое соблазнит самого преданного хищника. Во время поста можно приготовить хрустящие маффины с грушей и гранолой, пироги с козьим сыром и кабачками, ризотто с тимьяном и свёклой, а на десерт мусс из белого шоколада и лайма.



