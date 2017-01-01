Весенние лайфхаки для модниц: как носить каблуки, чтобы не болели ноги?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обувь на высоком каблуке занимает одно из первых мест среди причин, которые провоцируют заболевания ног у женщин.

10-сантиметровая шпилька на 75% увеличивает нагрузку на пятку. Но каблуки – это красиво. Соблюдайте эти правила, чтобы носить каблуки без боли.

1. Даже выбирая шпильки, покупайте только удобную обувь. Во-первых, отказывайтесь от всего, что жмет, натирает, сдавливает пальцы или ступню. Во-вторых, туфли должны быть устойчивыми и надежно поддерживать ступню.

2. Не носите высокий каблук каждый день. Если большую часть времени вы ходите в грамотно подобранной и комфортной обуви, то можете 2-3 дня в неделю позволить себе шпильки без вреда для здоровья (и без мучений!).

3. Никогда не проводите на шпильке целый день, особенно если вам предстоит много стоять или ходить. Вам предстоит важная презентация? Проведите ее в сногсшибательных туфлях, а затем, вернувшись на рабочее место, переоденьтесь в балетки.

4. Вы сегодня на каблуках и чувствуете, что ноги затекли? Сядьте, снимите туфли и сделайте мини-зарядку. Поднимайте и опускайте пятки, попеременно напрягая и расслабляя мышцы стоп и голеней – это поможет активизировать кровообращение.

5. У вас сидячая работа? Поскольку ноги находится дальше всего от сердца, то застой крови начинается именно в ступнях. Чтобы избежать отеков и развития варикозного расширения вен, каждый час делайте небольшой перерыв в работе. Встаньте и пройдитесь по коридору в течение одной-двух минут. А в обеденный перерыв постарайтесь найти 10-15 минут и прогуляться на улице (каблкуки при этом лучше сменить на лоферы или балетки).

6. Чтобы снять напряжение в конце дня, сделайте расслабляющий массаж ног, - он позволит активизировать циркуляцию крови, снимет болезненные ощущения и поможет уснуть. Возьмите увлажнающий лосьон или питательное масло для тела, нанесите несколько капель на руки и мягко помассируйте стопы, начиная с пальцев ног. Двигайтесь плавными, но достаточно сильными круговыми движениями от пальцев к пятке. Считается, что на ступнях множество активных точек, которые связаны с внутренними органами, и даже 5 минут самомассажа помогут вам улучшить самочувствие.

Джерело: goodhouse.ru