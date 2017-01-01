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    Жизнь после смерти. Продукты из гипермаркетов, которые продают под видом свежих

    • Сьогодні, 08:39
    • Розсилка

    Британские журналисты шокировали общественность: выяснили, сколько на самом деле лежат в магазинах «свежие» продукты.

    Свежие продукты растут в цене быстрее других, однако само понятие «свежий» становится все более растяжимым. Британская Daily Mail провела эксперимент: в четырех гипермаркетах было приобретено 12 образцов «свежей» рыбы.

    Экспертизы показали, что треть образцов была старше десяти дней, шесть – на пределе приемлемого уровня (7–10 дней) и только два были действительно свежими, то есть не старше 2–3 дней.

    Тема трехнедельной рыбы хорошо пошла. Опубликованы данные, согласно которым «свежесть» большинства продуктов на полке не более чем миф – просто из-за времени доставки и обработки. Импорт из сельскохозяйственных стран с более благоприятным климатом вытесняет местные продукты, да и местный продукт может идти до полки дольше импортного.

    Мы расскажем вам, какие продукты могут лежать на полках в гипермаркетах долгое время, пока вы их не купите.

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    на весь екран згорнути
    Британские эксперты говорят, что возраст «молодой» картошки может быть до семи месяцев, в целом же картофель может продаваться в возрасте больше года. В большинстве стран как таковых требований к срокам годности овощей и фруктов нет, просто запрещена торговля продуктами с признаками гниения. А картофель благодаря обработке, подавляющей прорастание, действительно долго хранится. Правда, «нормальным» считается все-таки срок не более двухсот дней.
    Существование свежих морских даров возможно только в странах-производителях. Даже если продукт продается под видом свежего, скорее всего, его просто разморозили. А значит, плавать в море он мог и год назад1.
    По нашим нормам, срок реализации обычного яйца – 25 дней, диетического – 7. Однако в британской статье утверждается, что свежим яйцо может считаться только в течение первых 10 дней, после этого оно становится более жидким и теряет потребительские свойства. На деле, значительная часть яиц попадает на полку по истечении этого срока или близко к его концу.
    Возраст популярного в Великобритании охлажденного мяса из Новой Зеландии составляет не менее двух месяцев – раньше оно просто не доедет. И это не предел: в Новой Зеландии и Австралии разработаны технологии, позволяющие хранить охлажденное мясо до 180 дней. Даже не вдаваясь в технологии, можно заподозрить, что замороженное мясо, возможно, лучшая альтернатива. Россия, казалось бы, может выдохнуть – мы импортируем в основном замороженное мясо. Охлажденка даже из таких отдаленных стран, как Бразилия, конечно, есть, но на нее приходится столь небольшая доля, что, возможно, доставляют мясо все-таки авиатранспортом. Но в любом случае сроки не волшебные – минимум 2–3 дня, что для «свежего» продукта означает быстрое приближение к категории несвежих. Ничто не гарантирует и того, что мясо, произведенное местными родными фермерами, попадется вам на полке в свежем виде. В Великобритании подсчитали, что мясо туда может попасть и через 3–4 недели после убоя. Вряд ли российские фермеры и поставщики намного быстрее.
    Благодаря такому веществу, как метилциклопропен, яблоки можно собирать, пока они еще не созрели, и хранить до полугода. А потому со срочной доставкой можно не париться (то есть париться и не будут). Прикинуть примерный возраст яблока в отдельных случаях можно, немного разобравшись в сортах. К примеру, если вы покупаете «гренни смит» в июле, то ему точно несколько месяцев – этот сорт зимний.
    В Великобританию бананы из Латинской Америки добираются за 11 дней. К нам, судя по разным предложениям транспортных компаний, срок доставки только из Эквадора до Украины может составлять и столько же, и в два с половиной раза больше. Плюс растаможка и дальнейшая логистика. Какими бы красивыми и желтыми ни выглядели бананы на полке, они доживают свои последние дни, если уже не превысили все сроки годности.
    Молоко доставляется на молокозавод с фермы, только пройдя определенную обработку, очищающую его от бактерий и регулирующую жирность. Прежде чем оно попадет на молокозавод, может пройти несколько суток. Итого: даже если на упаковке стоит сегодняшняя дата, молоку минимум два дня. Здесь мы от Великобритании вряд ли чем-то отличаемся.
    Ну и, наконец, свежие овощи. При всем разнообразии срок их хранения составляет 7–14 дней. Если в Великобританию салат из Испании добирается только за 4 дня, то представьте, сколько ему потребуется, чтобы добраться к нам. Какой из этого можно сделать вывод? Точно не тот, что человечество прозреет и вернется, например, к заморозке – в этом случае продукт хоть на момент обработки был свежим. Если климат на планете не изменится или транспортные услуги вдруг не подешевеют, производство псевдосвежих продуктов будет развиваться и обрастать новыми технологиями. У нас пока еще немало овощей и фруктов, которые по старинке продают в сезон (к примеру, кабачки, абрикосы или черешня). Есть куда развиваться.
    Жизнь после смерти. Продукты из гипермаркетов, которые продают под видом свежих

    Джерело: ФотоТелеграф

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