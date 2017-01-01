Жизнь после смерти. Продукты из гипермаркетов, которые продают под видом свежих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британские журналисты шокировали общественность: выяснили, сколько на самом деле лежат в магазинах «свежие» продукты.

Свежие продукты растут в цене быстрее других, однако само понятие «свежий» становится все более растяжимым. Британская Daily Mail провела эксперимент: в четырех гипермаркетах было приобретено 12 образцов «свежей» рыбы.

Экспертизы показали, что треть образцов была старше десяти дней, шесть – на пределе приемлемого уровня (7–10 дней) и только два были действительно свежими, то есть не старше 2–3 дней.

Тема трехнедельной рыбы хорошо пошла. Опубликованы данные, согласно которым «свежесть» большинства продуктов на полке не более чем миф – просто из-за времени доставки и обработки. Импорт из сельскохозяйственных стран с более благоприятным климатом вытесняет местные продукты, да и местный продукт может идти до полки дольше импортного.

Мы расскажем вам, какие продукты могут лежать на полках в гипермаркетах долгое время, пока вы их не купите.

Джерело: ФотоТелеграф