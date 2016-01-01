12 неудачных примеров использования Фотошопа в мире моды и кино



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы живем в век компьютеров и высоких технологий.

И конечно любой человек сегодня может освоить базовые навыки пользование Фотошопом и отредактировать свои фотографии, сделав себя более стройным, изящным, без морщин и прыщей.

Звезды в глянцевых журналах в реальной жизни также не идеальны и прибегают к услугам ретушеров. Но вот сами ретушеры порой не знакомы с элементарной анатомией, в результате чего получаются вот такие фотошоп-фейлы.

Джерело: Fullpicture.ru