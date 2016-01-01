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    Курйози

    12 неудачных примеров использования Фотошопа в мире моды и кино

    • 29 Грудня, 09:01
    • Розсилка

    Мы живем в век компьютеров и высоких технологий.

    И конечно любой человек сегодня может освоить базовые навыки пользование Фотошопом и отредактировать свои фотографии, сделав себя более стройным, изящным, без морщин и прыщей.

    Звезды в глянцевых журналах в реальной жизни также не идеальны и прибегают к услугам ретушеров. Но вот сами ретушеры порой не знакомы с элементарной анатомией, в результате чего получаются вот такие фотошоп-фейлы.

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    Обложка комедийного американского сериала «Не доверя́йте с— из кварти́ры 23». Рука актрисы Кристен Риттер неестественно вывернута.
    На первый взгляд нет ничего необычного в этом фото. Но если присмотреться, то зритель понимает, что левая рука Кирстен Стюарт магическим образом испарилась.
    Один из постеров сериала Плохая судья. Не нужно проводить фототехническую экспертизу , чтобы разглядеть фотомонтаж. Ноги актрисы Кейт Уолш не соответствуют ее телу. Они слишком худые и сильно затонированные.
    Если бы на фото был жираф или страус эму, то такая длинная шея была бы оправдана.
    Еще одна длинная шея и фейл рекламного отдела Chanel.
    Нет никаких вопросов касательно аппетитных форм модели Крисси Тейген. Но есть одно но. По всем правилам анатомии на левой груди должен быть виден сосок. Конечно, цензура журнала GQ вполне понятна, но тут явный промах фотографа.
    Сара Джессика Паркер снялась для китайского номера BAZAAR. Актриса никогда не считалась красоткой, но на обложке дизайнер явно подчеркнул все ее недостатки, вместо того, чтобы скрыть их.
    Похоже у рекламного агентства просто кончились деньги, чтобы заплатить дизайнеру за работу. Работа была оставлена на полпути.
    Лицо и шея Бритни Спирс явно не соответствуют тому, что ниже.
    Что случилось с бедрами модели, которые ретушер явно хотел уменьшить, сделав ноги стройнее.
    Похоже тут просто вырезали разные части тела из разных журналов и потом совместили их, даже не соблюдая пропорции.
    Вроде ничего необычного, если не считать нереально длинного указательного пальца.
    12 неудачных примеров использования Фотошопа в мире моды и кино

    Джерело: Fullpicture.ru

    фотограф
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