12 неудачных примеров использования Фотошопа в мире моды и кино
- 29 Грудня, 09:01
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Розсилка
Мы живем в век компьютеров и высоких технологий.
И конечно любой человек сегодня может освоить базовые навыки пользование Фотошопом и отредактировать свои фотографии, сделав себя более стройным, изящным, без морщин и прыщей.
Звезды в глянцевых журналах в реальной жизни также не идеальны и прибегают к услугам ретушеров. Но вот сами ретушеры порой не знакомы с элементарной анатомией, в результате чего получаются вот такие фотошоп-фейлы.
Джерело: Fullpicture.ru