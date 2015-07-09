Американка продает по 200 долларов свитера для дронов, чтобы им было «уютнее»
29 Грудня, 10:03
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Дизайнер Даниэль Баскин запускает производство свитеров для дронов.
Она объясняет это тем, что технике вредит мороз: «Многие владельцы дронов знают, что их питомцы яростно дрожат при низкой температуре, но не решаются одеть их, чтобы не показаться странными. Не надо бояться. Если вы беспокоитесь, что дрону холодно, свитер ему не повредит».
Баскин утверждает, что удержание тепла зависит от модели дрона, его размера и даже возраста, но без толстого пластикового покрытия сложно поддерживать высокую температуру: «Свитер может помочь дрону почувствовать себя гораздо лучше». Особенно это актуально для маленьких легких моделей, игрушечных квадрокоптеров и моделей с тонким пластиковым покрытием.
Дизайнер уделяет особое внимание выбору материала. По ее словам, один из лучших теплоудерживающих материалов — это шерсть, но нужно учесть, как часто свитер придется стирать и не будет ли дрон страдать от зуда. Она советует выбрать сочетание моющейся шерсти и хлопка или акрила.
Также она рекомендует правильно подобрать размер свитера: чтобы он аккуратно сидел, но не прилегал слишком плотно, иначе это будет мешать дрону при движении.
Современная техника при минусовой температуре действительно работает меньше времени, чем при плюсовой. Чтобы аккумулятор не переохлаждался, производители или владельцы оснащают некоторые дроны системами подогрева. Свитер же для этого не годится и скорее выступает в роли украшения.
Для заказа свитера необходимо выбрать фасон и указать модель дрона. Один свитер обойдется покупателю в 189 долларов.