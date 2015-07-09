Американка продает по 200 долларов свитера для дронов, чтобы им было «уютнее»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дизайнер Даниэль Баскин запускает производство свитеров для дронов.

Она объясняет это тем, что технике вредит мороз: «Многие владельцы дронов знают, что их питомцы яростно дрожат при низкой температуре, но не решаются одеть их, чтобы не показаться странными. Не надо бояться. Если вы беспокоитесь, что дрону холодно, свитер ему не повредит».

Джерело: BigPicture