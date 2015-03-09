  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курйози
    Курйози

    Англичанин нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера

    • Вчора, 14:10
    • Розсилка

    Оуэн Делани нарисовал несколько рождественских символов с помощью фитнес-трекера Strava.

    Читайте також

    Житель пригорода Лондона Оуэн Делани нарисовал несколько рождественских символов (елку, Санта-Клауса и снеговика) с помощью фитнес-трекера Strava, позволяющего составлять маршрут пробежки по GPS-координатам.

    По словам Делани, идею начать рисовать GPS-треком ему подал расположенный в парке фонтан. В какой-то момент бегуну пришла в голову мысль о том, что этот фонтан, который на карте отображается большим синим пятном, мог бы хорошо подойти на роль носа для рождественского олененка Рудольфа.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Англичанин нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера
    Англичанин нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера
    Англичанин нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера
    Англичанин нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ