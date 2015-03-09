Англичанин нарисовал рождественские картинки с помощью GPS-трекера

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Оуэн Делани нарисовал несколько рождественских символов с помощью фитнес-трекера Strava.

Житель пригорода Лондона Оуэн Делани нарисовал несколько рождественских символов (елку, Санта-Клауса и снеговика) с помощью фитнес-трекера Strava, позволяющего составлять маршрут пробежки по GPS-координатам.

По словам Делани, идею начать рисовать GPS-треком ему подал расположенный в парке фонтан. В какой-то момент бегуну пришла в голову мысль о том, что этот фонтан, который на карте отображается большим синим пятном, мог бы хорошо подойти на роль носа для рождественского олененка Рудольфа.

Джерело: Bird In Flight