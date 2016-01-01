  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курйози
    Курйози

    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег

    • 19 Грудня, 17:24
    • Розсилка

    Украинская бабулька-тусовщица в леопардовом пиджаке оказалась спецпроектом журналистов.

    За 10 дней на профиль hipsta_granny Степаниды Цвит подписалось более 2000 человек.

    О яркой и харизматичной Степаниде Цвит написали все газеты и интернет-СМИ, ее позвали на несколько ток-шоу одновременно. Но никто даже не подозревал, что hipsta_granny – профиль, специально созданный журналистами Нового канала.

     - Героиня профиля – реальный человек, это моя мама, - рассказала журналист Надя Рогозина. – Она действительно неугомонная и очень веселая, но кое-каких деталей для хипста-образа мы, конечно, добавили. 

    Вирусный образ журналисты «Абзаца!» и SMM-щики проекта разработали в качестве эксперимента. Решили проверить, насколько успешным может стать такой неожиданный аккаунт и можно ли сделать из обычной страницы в соцсети медиа-проект.

    «Если быть совсем точным, то цель эксперимента – заработать деньги на профиле инстаграм», - рассказали ребята. Бабушкин профиль превзошел все ожидания.

    И даже после раскрытия тайны Степаниды Цвит профиль бабушки-хипстера продолжит свое существование и будет регулярно обновляться.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег
    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег
    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег
    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег
    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег
    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег
    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег
    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег
    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег
    Бабушка-хипстер завела профиль в Instagram ради денег

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ