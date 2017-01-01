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    Бегемот Фиона приняла утренний душ и стала звездой сети

    • Сьогодні, 15:19
    • Розсилка

    Видео с животным собрало более миллиона просмотров

    Воспитанница зоопарка в Цинциннати, молодая бегемотиха по кличке Фиона, приняла утренний душ и стала новой звездой Facebook.

    Питомица зоопарка в Цинциннати, молодая бегемотиха по прозвищу Фиона, приняла утренний душ и умилила пользователей Facebook. Зрители отмечают, что давно не видели такого трогательного бегемота. За тем, как животное с удовольствием принимает ванны, понаблюдали тысячи посетителей соцсети. Менее чем за сутки видео с Фионой собрало около миллиона просмотров.

    Мытье под душем — утренний ритуал Фионы, пишут в Facebook сотрудники зоопарка, которые регулярно рассказывают в социальной сети о жизни гиппопотама. Фиона родилась недоношенной, больше недели оставалась слабой, но работники питомника выходили ее и теперь детеныш выглядит здоровым и довольным жизнью. Бегемотиха приобрела множество фанатов в сети. Они регулярно интересуются ее состоянием в комментариях под записями.

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