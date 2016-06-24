Британская порноактриса не дает прохода студентам

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Женщина припарковала свой фургон у входа в университетский кампус

Уже известная в Британии немецкая порноактриса Кирия, которая недавно снялась в рекламе и рассказала о своем борделе на колесах, где она предоставляет услуги по 50 фунтов в фургоне, приехала к университету Ноттингхэма. На ее необычный бизнес жалуются преподаватели заведения, передает Metro.

Так, 34-летняя звезда взрослых фильмов хвасталась, что ежедневно обслуживает 50 мужчин. Женщина припарковала свой фургон неподалеку одного из кампусов университета. Один из преподавателей рассказал, что несколько студентов поведали ему об этом, однако в шутливом тоне, поэтому он им сначала не поверил.

«Тогда я пошел проверить и увидел фургон перед входом. Рядом были люди, которые странно себя вели, слонялись рядом, постоянно приходили и уходили, а также из фургона доносились всевозможные звуки», - рассказал преподаватель.

Мужчина считает, что для всего есть свое место и время, поэтому парковаться вблизи учебного заведения, где проживают студенты, никуда не годится.

Отметим, порноактрису уже проверяла полиция, однако никаких нарушений не нашла.

Напомним, ранее 34-летняя женщина, которая снялась в ряде порнофильмов, похвасталася в своей рекламе о «все включено» в ее туре. Жители Квивалэнда, однако, пожаловались полиции на тур женщины, но правоохранители не в силах что-то поделать. По словам представителя полиции, реклама тура расположена в Интернете, а окна в фургоне – затонированы. Таким образом, закон не нарушается. Кроме того, клиенты порноактрисы оставляют восторженные отзывы на услуги женщины, восхваляя ее «прекрасный дом на колесах» и способность поддерживать «остроумные разговоры».